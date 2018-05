Intoxicația alimentară sau indigestie? Cum se manifestă și cum le tratăm

Intoxicatia alimentara si indigestia sunt doua afectiuni care nu trebuie confundate, desi unele manifestari pot fi asemanatoare, scrie exquis.ro.

Intoxicatia alimentara este cauzata de consumul de alimente sau de bauturi contaminate cu bacterii, paraziti sau virusuri, pe cand indigestia se produce atunci cand alimentele sunt fie alterate, fie sunt consumate exagerat.

De cele mai multe ori, nu este necesara instituirea unui tratament medicamentos in cazul intoxicatiei alimentare, fiind recomandata o hidratare optima, iar in cazul indigestiei, tratamentul medicamentos consta in suplimente de enzime digestiva.

Intoxicatia alimentara. Indigestia. Ce este, cum se manifesta si cum o prevenim

Toxiinfectia alimentara este o afectiune cauzata de consumul de alimente sau bauturi contaminate cu microorganisme patogene cum sunt bacteriile, virusurile sau parazitii.

Foarte multe organisme pot provoca intoxicatii alimentare, iar cele mai des intalnite sunt: infectia cu Norovirus, Salmonella, E. coli, Campylobacter si Listeria monocytogenes.

Copiii, persoanele in varsta si pacientii cu boli cronice sunt categoriile cele mai des supuse riscului de a suferi de o intoxicatie alimentara.

Principalele simptome

• Diareea este primul si cel mai grav simptom,

• Greata,

• Varsaturile,

• Durerile abdominale.

In cazul unei toxiinfectii alimentare severe, pacientul este deshidratat ca urmare a diareei persistente, prezinta stari de ameteala, vedere incetosata, dureri abdominale puternice si tensiune arteriala scazuta. In aceasta situatie, pacientul trebuie sa se prezinte de urgenta la medicul specialist gastroenterolog.

In cazul unor simptome usoare, este suficient ca pacientul sa se hidrateze corespunzator cu ajutorul sarurilor de rehidratare si sa urmeze pentru cateva zile un regim alimentar.

Preventie

Consumati alimentele corect prelucrate, evitati mezelurile si lactatele nepasteurizate si acordati o deosebita atentie igienei alimentare.

Indigestia. Ce este, cum se manifesta si cum o tratăm

Indigestia, numita medical si dispepsie, se manifesta prin disconfort la nivelul andomenului superior.

Indigestia este insotita de dureri abdominale si o senzatie de plin aparuta devreme in timpul unei mese. De asemenea, indigestia poate fi si un simptom al unei alte boli digestive.

Principalele simptome

• senzatia de satietate timpurie;

• disconfort si/sau senzatia de arsura la nivelul abdomenului superior;

• balonare;

• greata urmata de varsaturi;

• dureri abdominale;

• eructatii (ragaieli).

Cauzele indigestiei

Foarte multi factori stau la baza declansarii indigestiei, de regula aceasta fiind cauzata de stilul de viata, de alimentatie sau de medicamente, de excesul de cafea sau alcool, ciocolata si bauturi carbogazoase.

De asemenea, boala celiaca, ulcerul, pancreatita sau constipatia pot declansa indigestia.

Tratament

Schimbarea stilului de viata poate ameliora sau chiar vindeca indigestia. Astfel, este recomandata evitarea consumului de alimente care pot declansa indigestia: prajeli, grasimi, alimente foarte condimentate, dar si limitarea consumului de alcool si cofeina.

Totodata, este indicata limitarea nivelului stresului si al anxietatii.