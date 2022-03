Inundaţii în Australia - Zeci de mii de persoane au primit ordin de evacuare

Inundaţiile mortale au continuat să afecteze marţi coasta estică a Australiei, locuitorii fiind nevoiţi să se adăpostească pe acoperişuri şi în poduri, în timp ce autorităţile au emis ordin de evacuare pentru zeci de mii de persoane, informează marţi AFP.

În total, peste 150.000 de persoane sunt afectate de ordinele de evacuare, potrivit AFP.Au fost emise alerte de inundaţii pentru zeci de râuri din statele Queensland şi New South Wales, unde o "bombă de ploaie" a deversat un metru de apă într-o săptămână în anumite zone.Mai multe cursuri de apă au ieşit din matcă şi au inundat oraşe, obligând locuitorii să fugă sau să caute refugiu pe terenuri înalte."Am văzut oameni blocaţi pe acoperişuri ore întregi, am văzut copii salvaţi, am văzut oameni rămaşi blocaţi pe poduri", a declarat premierul statului New South Wales, Dominic Perrottet.Mii de persoane au fost salvate, iar bilanţul deceselor în urma intemperiilor a crescut la nouă după ce poliţia a descoperit cadavrul unei femei de 80 de ani la domiciliul ei din regiunea oraşului Lismore.La Byron Bay, o staţiune populară printre surferi, Hannah Leser şi-a sărbătorit nunta în acest weekend cu 150 de invitaţi. Însă, cuplul şi-a petrecut ziua de după nuntă salvând prietenii blocaţi în oraşele vecine, Ballina şi Mullumbimby, cu ajutorul unul autovehicul de teren împrumutat. Aproximativ treizeci de persoane au fost adăpostite în casa în care urmau să-şi petreacă luna de miere. "Este haos, însă toţi prietenii şi familiile noastre sunt în siguranţă", a spus Hannah Leser pentru AFP. "Nu este luna de miere la care mă aşteptam, dar asta este", a adăugat ea.Servicii de urgenţă copleşiteÎn altă zonă, în urma unei spectaculoase operaţiuni de intervenţie care a fost transmisă în direct de ABC, un echipaj aflat la bordul unui elicopter a salvat două persoane de pe acoperişul din tablă al casei lor, înconjurată de torenţi de apă noroioasă.La Lismore, unde nu a mai fost niciodată înregistrată o inundaţie de asemenea amploare, parlamentarul local Janelle Saffin a trebuit să înoate pentru a se salva după ce a rămas blocată în mijlocul apelor.Serviciile de urgenţă au fost copleşite de apeluri, iar localnicii au format o adevărată flotilă de ambarcaţiuni în încercarea de a-şi salva vecinii.Adăposturi de urgenţă au fost înfiinţate în şcoli, tabere de vară şi centre pentru pensionari.În apropierea oraşului Grafton, apa a ajuns până la nivelul acoperişurilor clădirilor, drumurile au fost măturate de torenţi, iar vitele rătăceau abandonate.Mai la sud, locuitorii din Sydney au avut parte de încă o zi cu ploi abundente şi au fost sfătuiţi să se pregătească pentru "inundaţii majore".Australia a fost puternic lovită de schimbările climatice: secetele, incendiile mortale, evenimentele de albire a Marii Bariere de Corali şi inundaţiile devin din ce în ce mai frecvente şi intense ca urmare a evoluţiei climei la nivel global.