Ioana Mihăilă acuză Guvernul Ciucă că întârzie livrarea vaccinului anti-COVID pentru copii

Fostul ministru USR al Sănătăţii, Ioana Mihăilă ,afirmă că livrarea vaccinului anti-COVID pentru copii este întârziată în România.

"Deşi avem recomandarea EMA, deşi există semnate contractele cu unul dintre furnizori pentru 2022, livrarea vaccinului pentru copii este întârziată. Asta deşi nu am avut aproape deloc restricţii de sărbători, am trimis copiii la şcoală încă din 3 ianuarie şi avem o rată mică de vaccinare la adulţi. Şi să nu uităm, testarea în şcoli este acum blocată pentru că statul român a organizat o licitaţie cel puţin discutabilă. Motivele invocate nu pot fi luate în serios. Faptul că nu a existat prevedere bugetară pentru dozele de vaccin pentru copii nu poate fi o scuză, în contextul în care anul trecut am avut buget separat şi contract cu acelaşi furnizor", scrie Ioana Mihăilă, pe Facebook.

Ea reaminteşte că în noiembrie 2021 Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) recomanda administrarea vaccinului anti-COVID la copiii cu vârsta între 5 şi 11 ani.

"Spania, Italia, Franţa şi alte ţări europene administrează vaccin copiilor din luna decembrie. Germania vaccinează din decembrie copiii vulnerabili. Canada a autorizat vaccinul pentru copii încă din luna noiembrie, iar în Statele Unite s-a publicat planul de vaccinare a copiilor din octombrie şi a început vaccinarea din luna noiembrie. Între timp, există din ce în ce mai multe studii care confirmă faptul că trecerea prin infecţie COVID la copii poate favoriza apariţia diabetului de tip 1. Asta înseamnă tratament cu insulină pe toată durata vieţii", precizează Mihăilă.

Fostul ministru menţionează că Guvernul poate să dea bani din fondul de rezervă pentru cheltuieli noi, "neprevăzute", dar că banii au fost alocaţi primăriilor sau pentru pensii speciale.

"Guvernul a preferat să împartă fondul de rezervă discreţionar primăriilor şi acum să crească pensii speciale. Pentru asta există buget, pentru a preveni complicaţiile la copiii din România care vor trece printr-un nou val de infectări, nu există", scrie Mihăilă.