Iohannis, asigurări pentru diaspora românească din Marea Britanie: Am purtat discuții cu doamna May

Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că drepturile românilor din Marea Britanie vor fi protejate în cazul unui Brexit cu acord sau fără. Președintele a mai afirmat că din discuțiile pe care le-a avut cu ultimii doi prim-miniștrii britanici reiese că se dorește protejarea drepturilor bilateral, conform Mediafax.

"Suntem de părere că de departe cea mai bună variantă este un Brexit cu acord și am văzut în ultimele luni o tendință de acceptare a acestei abordări și în partea cealaltă a Marii Britanii. Însă, acolo sunt alegeri pe 12 decembrie.În seara de 12 seara de consiliu com știi primele rezultate estimative și ne vom da seama cum vor evolua lucrurile. Eu cred în continuare, că va prevala înțelepciunea politică și Brexit-ul se va produce la sfârșitul lui ianuarie cu un acord. Niciun român nu trebuie să aibă emoții în ce privește statutul pe care îl va avea după Brexit. Drepturile la muncă, a asigurări sociale, pensii și așa mai departe sunt foarte bine protejate", a declarat Klaus Iohannis, miercuri, după întâlnirea cu președintele ales al Consiliului European Charles Michel.

Președintele Iohannis a mai spus că românii din Marea Britanie nu vor fi afectați de ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord, fiind de părere că se poate ajunge la una cord cooperabil cu Marea Britanie pentru a proteja drepturile românilor care lucrează acolo.

"În cazul mai puțin probabil, dar nu poate fi exclus,al unui Brexit fără acord vom fi în situația de a negocia aceste drepturi într-un cadru bilateral. Și în această situație suntem bine pregătiți. Am avut discuții aprofundate, detaliate cu prim-miniștrii britanici și cu doamna May și cu actualul prim-ministru și am constatat că există o dorință de protejare a drepturilor cetănețenilor în bilateral și în acest context nu am nicio emoție că vom ajunge foarte rapid la un acord cooperabil și care îi va proteja pe românii din Marea Britanie. Românii vor fi protejați în ambele situații și nu văd niciun motiv de îngrijorare. Repet ca prefer un bredix cu acord dar noi România suntem pregătiți și de a doua varianta", a mai spus Iohannis.

Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europenă pe 31 ianuarie 2020 dacă premierul Boris Johnson va obține majoritatea în urma alegerilor de luna viitoare, astfel încât să poată să obțină ratificarea în Parlament a Acordului său cu Blocul comunitar.