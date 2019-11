Iohannis: Cu Barna o să vorbesc după prezidențiale / VIDEO

Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu a avut nicio discutie cu Dan Barna, prezidentiabilul USR-PLUS, dupa primul tur al alegerilor si nici nu va avea o discutie cu acesta pana la finala. „Voi avea discutii dupa alegeri, ne vom pregati pentru urmatorul pas, care este in functie de evolutia politica, alegeri locale sau parlamentare anticipate”, a zis Iohannis intrebat daca a discutat cu Barna.

„Eu si PNL am fost primii care am spus 'Da', alegerile anticipate sunt cea mai buna varianta pentru a rezolva impasul politic. Raman la aceasta optiune si spun clar si raspicat ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie in prezent”, a adaugat seful statului.