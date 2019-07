Ion Cristoiu demască planurile Gabrielei Firea: Strategia prin care primarul general va prelua șefia PSD

Premierul Viorica Dăncilă va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale, iar declarațiile Gabrielei Firea privind posibila intrare în cursa pentru Cotroceni fac parte dintr-un joc politic, afirmă analistul politic Ion Cristoiu, potrivit Mediafax.

Jurnalistul a afirmat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, că prin anunțul privind candidatura la prezidențiale, Gabriela Firea și-a păstrat un as în mânecă pentru a putea revendica șefia PSD în cazul unui eșec al PSD la prezidențiale.

“Doamna Firea își păstrează acum, atenție ce spun, un fel de carte în alb, adică ea a vrut să candideze, dar n-a vrut, a zis să mă mai gândesc, dacă cutare, o să fiu de acord, bun. Ori ești, ori nu ești. Ea a vrut să creeze în această perioadă impresia că putea să candideze ea, dar n-a fost lăsată, da? dar nici nu s-a zbătut, nu. În acel moment ea face următorul calcul, în cazul în care e un eșec, nu intră în turul doi PSD-ul (...)mă duc în Comitetul Executiv și cer demisia ei și ajung eu președinte, cu condiția să fie și premier. Eu spun care e calculul, ea face joc din ăsta”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că Gabriela Firea contribuie la desemnarea Vioricăi Dăncilă ca prezidențiabilul PSD deoarece l-a scos din cursă pe Călin Popescu Tăriceanu, motiv pentru care liderul PSD ar trebui să-i mulțumească edilului Capitalei.

“Nu, ar trebui să îi mulțumească doamna Dăncilă pentru că i-a deschis drumul, poate să îi ofere dacă să fiu răutăcios, o rectificare bugetară de care Gabriela Firea are nevoie că altfel dă faliment Primăria”, a punctat analistul politic.

Despre decizia CCR privind proiectele de revizuire a Constituției, Ion Cristoiu a spus că este o lovitură pentru Klaus Iohannis și a acuzat jocul politic făcut de magistrații Curții.

„Jocul politic al CCR nu a constat în decizia de azi, ci în faptul că nu au dat-o atunci înainte de 26 mai, de ce? Pentru că atunci ea ar fi fost o decizie favorabilă lui Dragnea, adică în orice moment dacă ei considerau anticonstituțională această întrebare, oricând guvernul dacă se făcea presiune pe ei, putea să dea o amnistie, de care ar fi profitat evident Liviu Dragnea”, a susținut analistul politic.

Cât privește România în epoca post-Dragnea, Ion Cristoiu a spus că partenerii strategici vor să arate că aceasta este net diferită, iar momentul 26 mai nu se va mai repeta.

“România este, după 26 mai, alta. Nu se mai poate alimenta ura față de PSD. Cu o singură condiție, dacă devine candidat Gabriela Firea ura crește, se alimentează pentru că Firea e altă personalitate decât Dăncilă”, a subliniat jurnalistul.

Redăm interviul integral:

Monica Mihai: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Gândurile lui Cristoiu, alături de mine scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Am progresat.

Monica Mihai: Am progresat, știam că așteptați acest lucru.

Ion Cristoiu: În faza următoare voi fi cine? Geniu?

Monica Mihai: Rămâne să vedem pe edițiile viitoare. Săptămâna aceasta s-au întâmplat foarte multe lucruri atât pe plan intern cât și pe plan extern, subiecte care trebuie discutate în ediția de astăzi, în primul rând avem decizia de astăzi a CCR care a respins revizuirea Constituției pe interzicerea Amnistiei și Grațierii pe faptele de corupție, avem un congres al USR care a avut loc săptămâna trecută și în urma căruia Dan Barna a ieșit prezidențiabilul din partidul USR, avem remanieri și propuneri de noi miniștri din partea PSD, premierul Viorica Dăncilă a înaintat ieri către Cotroceni propunerile de noi miniștri, Klaus Iohannis are la dispoziție 10 zile pentru a spune dacă acceptă sau nu propunerile, febra Cotroceniului, cine ce mișcări a mai făcut pentru alegerile prezidențiale, trebuie să discutăm și cum arată România după Dragnea, avem și jocurile de culise în cazul numirii sau propunerii pentru funcția de procuror șef al Europei al Laurei Codruța Kovesi și cine o susține pe aceasta, trebuie să discutăm și despre noua numire la NATO a lui Mircea Geoană, avem editorialul săptămânii rubrica săptămânală și top cinci politicieni ai săptămânii. Cel mai important, poate, subiect al zilei este decizia CCR care a venit în urmă cu câteva ore, în care CCR spune în această decizie că a respins practic revizuirea Constituției prin care se interzice amnistia și grațierea pentru faptele de corupție. A fost o inițiativă depusă de USR, dar și de PSD și ALDE, cum vedeți decizia de astăzi a CCR?

Ion Cristoiu: Ea nu poate fi explicată decât dacă măcar câteva secunde se explică din punct de vedere constituțional ce s-a întâmplat, altfel ne limităm la știri cu click-uri, dăm click-uri cât mai multe. În România pe 26 mai a avut loc un referendum consultativ, nu referendum de revizuire a Constituției, un referendum prin care președintele a convocat, a întrebat poporul în legătură cu două întrebări, două chestiuni. Prima chestiune a fost dacă sunteți de acord cu ca prin Constituție se înțelegea să se interzică grațierea și amnistia pentru corupție și a doua chestiune sub formă de întrebări dacă sunteți de acord ca în domeniul justiției să nu se dea OUG, în domeniul justiției. Aceste întrebări au fost puse, a avut loc referendumul, poate o dată, altă dată o să discutăm, referendumul după părerea mea a fost cu mari probleme deoarece acum am aflat și eu, chiar domnul Fifor a spus aseară la TVR, timp de o săptămână nu s-au putut închide, cheia știți adică la procesele verbale este număr de alegători care au semnat și număr de buletine, nu ieșea deloc această cheie ceea ce pune semne de întrebare, dar nu are importanță, referendumul a trecut și urma ca a doua etapă despre care Klaus Iohannis nu a suflat nici un cuvânt...

Monica Mihai: Să fie pusă în aplicare...

Ion Cristoiu: Adică punerea în aplicare a celor două răspunsuri pozitive presupune un nou referendum de revizuire a Constituției pentru că referendumul consultativ nu cere revizuire. Și atunci domnul Klaus Iohannis a ieșit, a făcut presiuni publice asupra PSD, care e partid de guvernământ, să ...

Monica Mihai: Există un acord între partide...

Ion Cristoiu: Da un acord în legătură cu, repet, un acord care contrar bâlbâielilor din rândul oamenilor politici, rândul opoziției, acordul era de revizuire a Constituției și aceste două întrebări, prima mai ales nu poate fi transpusă în practică fără revizuirea Constituției, care să prevadă în caz de. Toate poveștile și ale Cristinei Tarcea care e în agonie la Înalta Curte, că de fapt e o lege, nu poți să schimbi prin lege, să și vede decizia CCR în acest sens. Și atunci domnul Klaus Iohannis programase un fel de referendum cu cele două întrebări de revizuire a Constituției pentru alegerile prezidențiale, nu a spus dacă primul tur sau al doilea tur. PSD și-a dat seama că această revizuire, acest referendum este tot un fel de mișcare electorală, adică domnul Klaus Iohannis...

Monica Mihai: Voia să câștige capitalele electoratului.

Ion Cristoiu: Da, nu prezența la vot, pentru că prezența la vot la prezidenția vine pentru președinte, voia să câștige, adică să poată invoca campania în favoarea referendumului. În același timp în tot în spațiul public, tot în spațiul românesc exista trecută prin... aprobată din punct de vedere procedural tot o inițiativă cetățenească de revizuire a Constituției, atenție foarte important.

Monica Mihai: Cea fără penali în funcții.

Ion Cristoiu: Da, deci avem două propuneri de revizuire a Constituției care urmau să fie supuse unui referendum, fără el nu poate, întrebările de la referendumul din 26 și inițiativa cetățenească nu are nevoie de referendum consultativ cum ar veni, de fapt nici revizuirea Constituției nu are nevoie de referendum consultativ, ea poate fi propusă de președinte sau două treimi din Parlament. Aceste două pentru aceasta PSD a făcut o lege, o lege privind un referendum de revizuire a Constituției cu cele două întrebări, acest prima întrebare a fost considerată anti constituțională, prima nu a doua. Deci din start s-a considerat și după părerea mea absolut corect că am înțeles că a fost și în unanimitate, că nu poți prin Constituție să decazi din drepturi o mare categorie de cetățeni care sunt cei condamnați pentru corupție. În felul acesta se crea o mare inegalitate Constituțională, adică ăla care era pedofil, criminal în serie, terorist chiar, puteau să arunce un autobuz cu copii în aer, dar putea fi grațiat sau putea intre pe amnistie, dar nu ...

Monica Mihai: Dar cel care a furat 5000 de euro fiind într-o funcție publică nu...

Ion Cristoiu: Nu contează, e vorba că nu poți din punct de vedere constituțional ca o anumită categorie de cetățeni nici să o consideri deasupra celorlalți, nici sub ceilalți și atunci...

Monica Mihai: Adică practic s-ar face o discriminare pe drepturile fundamentale?

Ion Cristoiu: Da, din punctul acesta de vedere, mă rog, dar cei din opozite habar nu au, e o lege fundamentală, din punct de vedere constituțional toți cetățenii sunt egali, nici mai sus, nici mai jos. A, că sigur că în practică este această inegalitate și atunci avem o decizie, această decizie face imposibil un referendum cu prima întrebare, dar foarte important ca efect politic, inițiativa privind fără penali a fost declarată constituțională, deci se poate ține un referendum care să ducă la o revizuire a Constituției fără penali.

Monica Mihai: Ce înseamnă asta pentru Iohannis?

Ion Cristoiu: Și aici a fost corectă pentru că fără penali în funcții publice, pentru că nu e un drept, dreptul de a fii ministru, adică până la urmă...

Monica Mihai: Este ceva ce îți asumi...

Ion Cristoiu: Da, ce îți asumi și în conceptul de ministru de demnitar intră și imaginea morală, dacă ești penal nu mai ai autoritate

Monica Mihai: Și ce înseamnă asta pentru...?

Ion Cristoiu: Două observații sunt de făcut: prima, am văzut că opoziția care până mai ieri trimitea la CCR orice prostie, deci mai țineți minte că am și discutat despre...

CCR a făcut un joc politic în sensul că nu a decis atunci, de ce? Ca să poată îl încarcereze pe Dragnea

Monica Mihai: Faptul că se folosește CCR.

Ion Cristoiu: A criticat această decizie considerând-o că mă rog...

Monica Mihai: Ca fiind ciudată a catalogat-o doamna Turcan.

Ion Cristoiu: Mă rog, ea e mai vorbitoare așa și probabil că nu ciudată. Ea este corectă, dar ea este incorectă ca timp și o să vă spun de ce. Pentru că normal era ca să fie referendumul anti- constituțional de consultare, pentru că nu poți să supui opiniei publice, electoratului o întrebare anti-constituțională. Deci după părerea mea CCR a făcut un joc politic în sensul că nu a decis atunci, de ce? Ca să poată îl încarcereze pe Dragnea, deci au făcut ca și la completul de 3, ei normal dacă acum au declarat anti-constituțională...

Monica Mihai: Înseamnă că nu trebuia să accepte nici întrebările președintelui.

Ion Cristoiu: Da, nu trebuia pentru că nu poți să convoci un referendum, să întrebi poporul ceva anti-constituțional, că așa mâine vine domnul președinte și spune vreau un referendum dacă România să se împartă în patru, e anticonstituțional pentru că e trecut unu sau doi articolul unitatea teritorială a României. De ce nu au făcut ei? Exact ca la completul de trei, adică dacă ei declarau anticonstituțională întrebarea aceasta, nu se mai supunea referendumului și atunci...

Monica Mihai: Păi și nu era mai simplu să fi modificat președintele întrebarea în momentul în care a convocat referendumul? Adică să se fi declarat această întrebare ca fiind neconstituțională iar președintele Iohannis să fi ales o altă întrebare pentru că...

Ion Cristoiu: Păi da nu s-a declanșat, am explicat jocul politic al CCR nu a constat în decizia de azi, ci în faptul că nu au dat-o atunci înainte de 26 mai, de ce? Pentru că atunci ea ar fi fost o decizie favorabilă lui Dragnea, adică în orice moment dacă ei considerau anticonstituțională această întrebare, oricând guvernul dacă se făcea presiune pe ei, putea să dea o amnistie, de care ar fi profitat evident Liviu Dragnea. Deci din punct de vedere, jocul politic incorect, jocul politic făcut de Curte nu a constat în decizia de acum, ca și la completurile de trei...

Monica Mihai: Și în momentul în care a fost ales...

Ion Cristoiu: Și atunci arată că am o CCR care la rândul ei face jocuri politice, CCR nu trebuie să țină cont nici un moment nici de opinia publică, așa se spune.

Monica Mihai: Unde îl lasă această decizie pe Klaus Iohannis?

Ion Cristoiu: După părerea mea decizia este o lovitură pentru Klaus Iohannis dintr-un singur motiv: dacă cei de la USR, dacă alianța 2020 care ne tot amenință că vrea să aibă un candidat la președinție, ea poate să ceară președintelui să convoace un referendum de revizuire a Constituție pentru fără penali...

Monica Mihai: Care ar fi un plus de imagine pentru ei.

Ion Cristoiu: În momentul în care convoacă, e un plus de imagine și domnul Klaus Iohannis joacă pe teritoriu lor, dacă se confirmă bănuielile mele că povestea cu USR e o gogoașă uriașă și că ei nu iau în serios candidatura și o baterie întreagă de colegi de unitate de ai noștri susțin peste tot cum o să vină Dan Barna, cum o să rupă pe Iohannis, normal ar fi ca acum USR să spună: o adresă, o scrisoare...

Monica Mihai: Deschisă.

Ion Cristoiu: Păi dacă vor să se bată cu Iohannis, dacă nu vor să se bată atunci înseamnă că e o comedie și la ei, dacă vor într-adevăr să facă o mișcare politică genială, îi scriu o scrisoare și spun: domnule președinte vă rugăm să convocați referendum de prezidențiale sau guvernului să ceară în legătură cu întrebarea noastră cu inițiativa cetățenească cu atât mai mult cu cât la aia consultativă era un om care a propus-o dincolo teoretic și practic au fost 500.000 de oameni.

După congresul USR, diferența între președintele Iohannis și Dan Barna e ca între Biroul oval și biroul șefului de gară din Cocârlații din Deal

Monica Mihai: Că vorbim de USR săptămâna trecută a avut loc Congresul USR în urma căruia trebuia să își desemneze prezidențiabilul pentru alegerile din această toamnă, un congres care a stârnit multe comentarii, care ne-a arătat poate că există oarecare dezbinare poate și în cadrul acestei alianțe, cum vedeți dumneavoastră congresul și felul în care a fost luată decizia felul în care a avut loc votul, ce vi s-a părut cel mai interesant?

Ion Cristoiu: După acest congres eu am scris în final un editorial luând seama la ce a spus Rareș Bogdan, om apropriat al Cotroceniului, domnul Rareș Bogdan a spus că după acest congres între Dan Barna și Klaus Iohannis e o diferență mă rog între orașul Roman și New York, am spus că e o diferență mult mai mare, este între președintele Iohannis și Dan Barna e între Biroul oval și biroul șefului de gară din Cocârlații din Deal.

Monica Mihai: De ce?

Ion Cristoiu: Păi pentru că eu nu am înțeles sigur, cunosc istoria partidelor politice din România și cu atât mai mult a celor post decembriste, oricât de original ai fi ca partid nou, există anumite reguli pe care partidul respectiv trebuie să le respecte cu atât mai mult la prezidențiale.

Monica Mihai: Și ce nu a respectat USR?

Ion Cristoiu: Congresul ăsta a fost așa un fel de șuiete nu la ora 5 că la ora 5 erau doamne serioase care făceau ceaiul ăla de la 5. Nu aș spune de bodegă pentru că electoratul lor nu merge la bodegă, de ăla de Centru Vechi că acolo se duc ei cu trotineta, pentru că era un, hai să vedem a fost un congres care a desemnat nu candidatul pentru prezidențiale, candidatul care urmează să se bată cu Cioloș, candidatul partidului PLUS în vederea alianței, dar să presupunem că congresul ăla a fost convocat pentru prezidențiale. Prezidențialele din România dacă nu mergi pe trotinetă, deși nu am nimic împotrivă, dacă nu ești... petreci la cafenele viața, știi că în România prezidențialele sunt abordate cu mare seriozitate de electorat, la prezidențiale nu...

Monica Mihai: Probabil ei sunt mai noi în domeniu.

Ion Cristoiu: Nu, eu am spus încă o dată, atrag atenția, prezidențialele sunt considerate de români mai importante și decât europarlamentarele, decât parlamentarele, de ce? Pentru că...

Monica Mihai: Au o simbolistică aparte.

Ion Cristoiu: Da, România, pentru români președintele e un om serios, ăla care veghează, căpitanul, nu Traian Băsescu...

Monica Mihai: Ați ales interesant căpitanul.

Ion Cristoiu: Nu, căpitanul de vas în sensul că ăla, se presupune și eu am scris de multe ori...

Monica Mihai: Care cârmuiește țara.

Ion Cristoiu: Da, eu am scris de multe ori, chiar și pe vremea lui Emil Constantinescu că de regulă poporul în momente de cumpănă seduce către președintele României, nici către Parlament, băi ce face președintele dacă mâine...

Monica Mihai: Și spuneți că Dan Barna nu ar fi capabil să cârmuiască țara?

Ion Cristoiu: Păi nu dar ce a făcut el acum? Hai să vedem: deci în primul rând că în discursul lui Dan Barna nu am văzut nimic prezidențial, adică l-am citit...

Monica Mihai: A făcut referiri la câteva filme...

Ion Cristoiu: Putea să facă referiri și la ce vreți, la site-uri comerciale, nu el... în momentul în care tu ești candidat ceri să iei candidatura tu trebuie să prezinți celor din sală și și mie...

Monica Mihai: Un plan.

Ion Cristoiu: Nu, un proiect de țară, ceva ce vrea el de la țara asta, adică când ajunge președinte ce vrea el, dărâmă Cotroceni- ul , se mută de la Cotroceni, poate să fie și asta, nu știu se duce la Cotroceni pe jos sau alergând, sau cu trotineta, sau...

Monica Mihai: Interzice mașinile...

Ion Cristoiu: Da, nu, sunt multe, eu am spus măcar atât, nu mai spun că spui „dacă voi ajunge președinte voi revizui Constituția”, un proiect da? am înțeles cu chiu cu vai din discursul, pe care l-am găsit fragmente că ei nu au site în care să citești documentul respectiv, că a propus, a avut temă, că România ... să schimbăm România, mă rog asta am auzit din 1990, toată lumea vrea să schimbe România și doi că să rămânem în Europa. Cei din sală în momentul în care sala, congresul a fost convocat pentru...

Monica Mihai: Pe un subiect, o temă atât de importantă...

Ion Cristoiu: Pentru prezidențiale normal era să cuvântul și 10, 20 și să vorbească despre prezidențiale, adică hai USR -iști la luptă, da? E prezidențiale.

Monica Mihai: Asta nu s-a întâmplat de altfel nici la congresul PSD că am mai discutat.

Ion Cristoiu: Nu, la congresul PSD am greșit eu ca apreciere, congresul de lansare a candidatului va fi pe 10 august, deci...

Monica Mihai: Pe 3 august.

Ion Cristoiu: Pe 3, deci nu a avut loc congresul de... aici a fost chiar congresul, adică a fost congresul prezidențialelor, sigur după părerea mea și la PSD trebuia să amintească, dar în cazul de față a fost un congres pentru prezidențiale, normal era ca cei care au luau cuvântul, se presupune lideri locali lideri centrali, să vină și să spună, noi vom învinge, vom face...

Monica Mihai: E posibil ca atitudinea și discursul lui Dan Barna și tot ce s-a întâmplat, atmosfera relaxată care a fost la acest congres, să fie tocmai încercarea lor de arăta cum este partidul și de a se adresa unui electorat mai tânăr, poate cei care împlinesc 18 ani anul acesta, să le arate că politic a poate să fie și cool, nu doar rigidă și...

Ion Cristoiu: Domnișoară nu există, cei care împlinesc anul acesta 18 ani se duc la mare pe gratis dacă sunt studenți.

Monica Mihai: Credeți că nu vor fi cuceriți de discursul nou?

Ion Cristoiu: Nu, au fost 26 mai și aici ca să încheiem, nu se va repeta în istoria României de acum nici într-o 100 de ani, 26 mai a fost o chestie unică, mă rog, o să vedem cât de unică a fost în realitate. Paranteză foarte importantă domnul Fifor spunea aseară, a făcut o distribuire că distribuția voturilor este ca și cum ar fi prin calculator, deci pentru prima dată în post-decembristă nu există să zicem, nu mai spun că maghiari așa până acum...

Monica Mihai: A dus vreo dovadă la această afirmație, sau?

Ion Cristoiu: Deci există distribuția, harta se găsește, noi nu am fost atenți la ea. Deci harta arată următorul lucru: la toate alegerile de exemplu UDMR intra în Parlament deoarece în zonele cu maghiari ieșeau toți la vot și nu ieșeau la Buzău, pentru că nu sunt maghiari la Buzău. Acum acolo sunt la fel ca și la Călărași, adică ceva... da nu numai asta și USR și PSD peste tot nu există salturi, normal sunt salturi, adică în Vaslui USR are mai mult și față mai mult decât Buzău, a fost o distribuție. Mă rog vom vedea, eu spun... eu discut în sensul următor, eu nu mai iau în serios și vă invit și pe dumneavoastră, 26 mai.

Monica Mihai: Știți că la începutul emisiunii înainte de alegerile europarlamentare am spus și ați spus și dumneavoastră de nenumărate ori că 26 mai va dicta direcția spre care va merge electoratul pentru prezidențiale, nu mai susțineți asta?

Ion Cristoiu: Păi nu mai susțin pentru că nu am văzut dezvăluirile de după la care instituțiile acuzate nu răspund, STS nu răspunde, înseamnă că au o problemă dacă nu răspund, pentru că normal în momentul în care cel puțin eu, dar au spus și PSD-iști, au susținut, ba chiar i-am invitat să mă dea și în judecată, nu au încercat. Normal era ca cei de la STS care nu or fi ei sfinții apostoli, tot niște generali pe acolo, să țină o conferință de presă, sunteți de acord?

Monica Mihai: Să răspundă acuzațiilor care li s-a adus.

Ion Cristoiu: Asta e regula, asta va fi obsesia tuturor întâlnirilor dintre noi, trebuie să iasă să dea socoteală. Deci din punctul acesta de vedere nu garantez că USR a avut scorul ăsta, dar pot să garantez că a fost o stare de spirit.

Monica Mihai: Vom vedea dacă se confirmă...

Ion Cristoiu: Nu se confirmă, pentru că prezidențialele se vor desfășura într-un context cu două note nediferite de 26 mai, nu mai e Dragnea, nu mai e nici un monstru PSD și PSD e bocit nu e urât punct, va fi infernal să scoți electoratul de dreapta la vot dacă nu îi arăți pericolul.

Viorica Dăncilă va face toată vara prin țară, e într-un proces de evitare a războaielor de tip Dragnea cu toată lumea.

Monica Mihai: Că vorbim de PSD, săptămâna aceasta doamna Viorica Dăncilă, mai exact ieri, premierul țării dar și șeful PSD a trimis propunerile către Cotroceni, propunerile pentru noile funcții de miniștri pentru ministrul de Interne și pentru ministrul de Externe, dar și funcția de vicepremier pe parteneriate strategice. Remanierea asta a fost mult discutată, a fost mult dezbătută, au apărut informații pe surse de nenumărate ori că ar fi vizate 8 Ministere. Nu au fost 8 Ministere, au fost doar două. De ce?

Ion Cristoiu: Pentru că doamna Viorica Dăncilă este un proces, ea va face toată vara prin țară, e într-un proces de evitare a războaielor de tip Dragnea cu toată lumea.

Monica Mihai: De aceea a plecat Carmen Dan?

Ion Cristoiu: Nu, Carmen Dan și cu Meleșcanu, Carmen Dan a plecat pentru că ea era o sursă pentru demonstrația de la 10 august, doamna Carmen Dan trebuia să demisioneze a doua zi după violențele din august, rămân în continuare că acolo a fost ceva în neregulă, jandarmii și-au depășit limitele competenței pentru că știu foarte bine aceste formațiuni anti-revoltă, așa se numesc, învață la școală că de aia se duc, să bată fără să se vadă, adică să ...

Monica Mihai: Există puncte strategice pe corp unde pot să dea fără să fie ...

Ion Cristoiu: Nu numai puncte, deci condiția fundamentală în lumea modernă, nu în dictatură este, că ele sunt unități speciale se numesc anti-revoltă, anti-mișcări de stradă, ele au misiunea de a ține sub control o mulțime fără să fie violență fizică și sunt multe, mai facem încă două emisiuni, deci în momentul în care tu anunți evacuarea pieței și am fost și eu la Paris în mijlocul unui protest...

Monica Mihai: Se putea face pașnic spuneți?

Ion Cristoiu: Da, vă dau un exemplu, eu am fost la Paris unde am nimerit din greșeală în rândul unor fani care se băteau cu jandarmii, cu poliția, păi eu veneau așa, ieșeau scutierii dar nu veneau și ne băteau până la capăt.

Monica Mihai: Dar împingeau mulțimea în retragere.

Ion Cristoiu: Nu, veneau așa, iar se duceau înapoi, e un joc acolo, că de aia înveți, înveți jocul ăla...

Monica Mihai: Și Carmen Dan practic a plătit greșelile de la protestul din 10 august.

Ion Cristoiu: Nu, Carmen Dan era o sursă ca și Meleșcanu, dar la Meleșcanu e mai complicat, o sursă de permanență atac împotriva guvernului...

Monica Mihai: Și o legătură cumva cu Liviu Dragnea.

Ion Cristoiu: Este fundamental un lucru pe care îl spune toată lumea, în momentul în care ai un scandal cu un demnitar, chiar dacă el nu are responsabilitate, dar are domeniul, ăla demisionează. Când ai demisionat s-a terminat.

Această teză a blatului cu PSD este dezastruos pentru Klaus Iohannis, nu pentru PSD

Monica Mihai: Și de ce nu a demisionat Carmen Dan atunci? I s-a cerut.

Ion Cristoiu: Păi pentru că în România nu se demisionează niciodată, pentru că în România toți se cramponează și consideră că dacă demisionează sunt deja oameni morți, revenim. Este o mare problemă cu Klaus Iohannis la ora actuală față de PSD, domnul Klaus Iohannis a cerut demisia celor doi.

Monica Mihai: Așa, de altfel Codrin Ștefănescu a și declarat, a scris pe Facebook că, acum două zile dacă nu mă înșel, că practic prin aceste demiteri PSD i-au oferit lui Iohannis ceea ce și-a dorit și ceea ce a cerut de la partid.

Ion Cristoiu: Această teză a blatului cu PSD este dezastruos pentru Klaus Iohannis, nu pentru PSD.

Monica Mihai: Și credeți că PSD marșează tocmai pe treaba asta pentru a îi aduce un minus?

Ion Cristoiu: Nu, Ștefănescu nu a făcut tocmai o mișcare strategică, nu dar eu spun în felul următor: de aia spun că e foarte complicat pentru Klaus Iohannis, este foarte complicat pentru că dacă el acum semnează pentru toți trei, deci și demisia și noile propuneri se adâncește încă o dată această imagine de blat cu PSD. Imaginea de blat nu dăunează cu nimic PSD-ului, PSD nu l-a atacat niciodată pe Iohannis și în general PSD nu... dar dăunează lui.

Monica Mihai: Nu ar putea ca electoratul lui Iohannis să vadă ca și cum Klaus Iohannis a reușit să demită ministrul de Interne, chiar dacă a făcut blat cu PSD, ca cererea electoratului?

Ion Cristoiu: Nu, se pare că nu cunoașteți electoratul lui Klaus Iohannis și USR, este un electorat radical, el...

Monica Mihai: Al USR, al lui Iohannis mai puțin.

Ion Cristoiu: Păi nu, dar USR, ce Iohannis are electorat? Are PNL care ăla nu e electorat.

Monica Mihai: Păi e tot electoratul lui Iohannis.

Ion Cristoiu: Nu e electorat, e un electorat anti PSD, încă o dată în România nu există electorat de dreapta, este anti PSD, dacă PSD e slab nu mai avem acest electorat cum a fost în perioada 1996-2000, bun. După părerea mea, eu de aia și ezit acuma pentru că cred că pe unul din ei va respinge, cred că pe cel de la Interne o să îl respingă, eu știam altă propunere cu Interne, s-ar putea să fie un joc, în sensul că l-a propus pe domnul Moga, el e respins de președinte și vine exact omul care...

Monica Mihai: Care ar trebui să vină.

Ion Cristoiu: Da, s-a vehiculat motivul și numele domnului Grindeanu, probabil că a fost greu prima dată să îl propui pe Grindeanu, dar eu v-am spus situația președintelui, pe de o parte a cerut, dar dacă acum se grăbea teza, cine... deci teza că e blat cu PSD e dezastroasă pentru el pentru că el are un electorat care sigur iese la vot, electoratul ăsta care urăște PSD se duce la vot, dacă electoratului îi spui că e blat, l-ai terminat.

Monica Mihai: Dar cum sunt propunerile, cum vi se par aceste nume care au fost înaintate de către PSD?

Ion Cristoiu: Păi la domnul Moga am înțeles că e un fel de baron local, nu mă pricep, la Ramona Mănescu sigur o să aprobe pentru că...

Monica Mihai: Este fost...

Ion Cristoiu: Iar schimbarea nu a fost făcută de PSD la Ramona Mănescu, a fost făcută de domnul Tăriceanu pentru că era un mare interes să fie Ramona Mănescu, am înțeles că ea este chiar liberală din tată în fiu, am avut și eu un interviu cu ea, pe vremuri când făceam interviuri și am înțeles că are foarte multe relații cu partenerul strategic, oricum asta a fost motivul. Dincoace la Fifor nu văd de ce nu ar avea motiv să îl pună pentru că e fost ministru al Apărării, cu americanii este bine, eu cred că la Moga vor fi probleme, adică și pe mine m-a surprins propunerea, adică mă așteptam în această perioadă eu mă așteptam ca PSD să facă numiri de imagine.

Monica Mihai: Dar nu a făcut-o.

Ion Cristoiu: Păi nu ați înțeles adică Grindeanu era altă imagine, sau aduceam la Interne pe unu absolventul lui Harvard care nu avea nici o treabă vă imaginați, dar e nevoie...

Monica Mihai: Din câte am observat PSD nu prea face propuneri de acest gen.

Ion Cristoiu: Păi are nevoie, PSD are nevoie de două lucruri și aici încheiem, are nevoie unu de această idee că are și oameni care au făcut facultăți în străinătate, nu automat sunt și buni, dar au făcut facultăți, tineri, al doilea lucruri tineri, nici acum nu l-au promovat pe Petrea ăla, s-ar putea să îl promoveze la Cameră am înțeles, adică tineri, oameni tineri din noua generație și un lucru foarte important și acum îl declar public, i-am spus și domnului Fifor după emisiune, în cazul acelei ridicări de imunitate, nu știu cum îi zice, fostul ministru al Sănătății căruia i se cere ridicarea imunității, am un lapsus acum.

Monica Mihai: Știu de cine ziceți și eu la fel.

Ion Cristoiu: Bun, știm, dacă ar fi o greșeală a PSD...

Monica Mihai: Să nu accepte ridicarea imunității.

Ion Cristoiu: Da, pentru că unu nu e un mare PSD-ist Dragnea, e...

Monica Mihai: Păi da, dar dai un exemplu, dacă ridici imunitatea în cazul unuia nu știu dacă vor putea justifica ca în cazul unei persoane care...

Ion Cristoiu: Nu, poți. Poți, adică poți să nu fi de acord să i-o ridici...

Monica Mihai: Iar la altul să spui că dosarul nu este suficient de închegat.

Ion Cristoiu: PSD-ul este într-un proces acum de recunoaștere internațională și de imagine post-Dragnea, vom discuta, și are nevoie de aceste, cum să spun, de aceste sacrificii, care nu sunt chiar așa de mari sacrificii că chiar dacă, am înțeles, piesa e de doi lei că nu știu ce consilier venise și nu venea la serviciu angajat totuși e vorba de imagine.

Monica Mihai: De principiu.

Ion Cristoiu: Da și o să se înceapă iar ca și la Carmen Dan, pe 10 august ar fi început demonstrații, PSD-ul ticălos care a făcut, care e ciuma roșie.

Monica Mihai: Vorbim de Partidul Social Democrat, un jucător important în alegerile prezidențiale care urmează, care vor avea loc pe 10 noiembrie și turul al doilea pe 24 noiembrie, deja partidele mari cumva și-au conturat candidații, Klaus Iohannis îl știm sigur ca un candidat din partea PNL, s-a conturat și persoana lui Dan Barna ca un viitor...

Ion Cristoiu: Nu s-a conturat încă, nu știu, dar ei nu au ales încă, e ciudat. Trebuie să vadă el sau Cioloș, foarte important.

Monica Mihai: Aici o să fie o discuție interesantă, poate are legătură și cu Laura Codruța Kovesi, dar urmează să discutăm acest aspect. La partidul Social Democrat se pare că sunt mici probleme, au existat tensiuni în cadrul Comitetului Executiv.

Ion Cristoiu: Vă contrazic, nu este nici cea mai mică problemă.

Monica Mihai: Viorica Dăncilă și cu Gabriela Firea au avut discuții destul de aprinse în Comitetul Executiv.

Ion Cristoiu: Au avut un minut. Încă o dată, n-a avut niciun... știu că vreți să mă provocați, sunt prea bătrân acum ca să mușc din diversiunile de doi lei puse...

Monica Mihai: Gabriela Firea a lăsat impresia că vrea să candideze.

Ion Cristoiu: Păi și eu las foarte multe impresii.

Doamna Gabriela Firea se joacă aici, face și ea niște hârjoane electorale. Nu poate să candideze ca independent

Monica Mihai: Haideți să vedem, a fost invitată astăzi la Mediafax la emisiunea lui Marius Tucă Show, Gabriela Firea a dat niște declarații interesante pe alegerile prezidențiale, haideți să le urmărim.

Gabriela Firea: În condițiile în care aș fi considerată de către colegii mei din PSD, de către partenerul nostru ALDE, de domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu și de către foștii noștri colegi de la Pro România, domnul Ponta, cea mai bună soluție pentru zona de centru-stânga. Dacă ei printr-o analiză nu de jocuri de culise și nu de sforării ci lucid, conștient, asumat vor face în perioada următoare această analiză împreună pentru a ne maximiza șansele sunt și eu una dintre persoanele care poate să fie analizată, măsurată, nu știu, studiată și să se ia decizia cea mai bună. Că e vorba de mine, că e vorba de domnul Tăriceanu, că e vorba de doamna Dăncilă, că e vorba de oricare alt coleg (...)Vreau să candidez la Primăria Generală pentru un nou mandat pentru că este firesc să continui ce-am început”

Monica Mihai: Analizăm, asta a spus Gabriela Firea în ceea ce privește candidatura la prezidențiale, totodată, în interviul de astăzi, a lansat și ipoteza că ar dori să candideze pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Ar lua în calcul să candideze și din partea PSD dar și din partea unei alianțe a partidului ALDE, Pro România, ca independent.

Ion Cristoiu: Nu poate să candideze ca independent. Am văzut asta, știu. E ceea ce spuneți dumneavoastră, lasă impresia și eu las multe impresii, asta nu înseamnă că și e. Doamna Gabriela Firea se joacă aici, face și ea niște hârjoane electorale. Toate datele, datele reci și bănuiesc că dacă nu ea, măcar grupul din care face parte știe politică rece. Hai să o luăm practic, da? Doamna Gabriela Firea a cerut să fie un candidat al PSD-ului, da, să nu fie domnul Tăriceanu.

Monica Mihai: Așa, a spus că PSD are nevoie de propriul candidat.

Ion Cristoiu: Deci, PSD are congresul și al doilea for, imediat după congres, e Comitetul Executiv Național. În urma presiunilor și gălăgiei făcute de doamna Firea...

Monica Mihai: Tăriceanu nu a mai avut sprijinul PSD.

Ion Cristoiu: Nu. S-a decis că va fi un candidat al PSD-ului. Deci din punctul acesta de vedere doamna Firea l-a scos din joc pe Tăriceanu, punct, am terminat. Ea, doamna Dăncilă...

Monica Mihai: A făcut jocul cuiva?

Ion Cristoiu: Nu știu. Cred că a făcut jocul lui Dăncilă pentru că și aici, în această propunere, ea va candida dacă va fi sprijinită de ALDE când Tăriceanu și-a făcut staff de vreun an? Cum să fie sprijinită de ALDE? Mai ales că a zis. Bun. Deci avem un prim pas. Un pas greu pentru Dăncilă care e premierul unui guvern de coaliție cu ALDE era să-l scoată din joc.

Monica Mihai: Să anunțe că nu-l mai sprijină.

Ion Cristoiu: Nu. Să-l scoată din joc. Cum să-l scoți din joc că se supără domnul Tăriceanu.

Monica Mihai: Păi și așa nu se supără?

Ion Cristoiu: Păi dar e din cauza Gabrielei Firea.

Monica Mihai: Păi da, dar consecința este aceeași, nu va mai fi sprijinit de PSD.

Ion Cristoiu: Nu e tot una. Nu e tot una.

Monica Mihai: Adică a păstrat o portiță de negociere cu doamna Dăncilă.

Ion Cristoiu: Nu. Doamna Dăncilă ați văzut, ea a și anunțat, vicleană fiind, că la comitetul ăla executiv... bun. E limpede, cum spunea și domnul Fifor, cum e și normal în tradiția post-decembristă decizia cine va fi se ia la Comitetul Executiv Național de marți. Punct. Comitetul Executiv Național, el decide și congresul de pe 3 nu-i un congres de alegere, încă o dată, e un congres de...

Monica Mihai: De confirmare și lansare a candidatului...

Ion Cristoiu: Așa s-a făcut întotdeauna în istoria post-decembristă.

Monica Mihai: Ceva cum a făcut și domnul Ponta pe Arena Națională, dacă ne aducem aminte.

Ion Cristoiu: Da, cum a făcut și Iohannis când a... deci Iohannis a fost întâi decis în forurile statutare ale noului PNL și apoi a fost un congres care l-a confirmat. Bun. Să-mi spună și mie din punct de vedere practic, gruparea de care spune ea va decide să candideze și să presupunem că Comitetul ăsta Executiv Național a luat-o razna de tot, e deja drogat, și decide, nu premierul și președintele, premierul, atenție, premierul e ăla cu parale, știți cum e...

Monica Mihai: Care împarte bugetul.

Ion Cristoiu: Bugetul și care rezolvă multe, nepoate, strănepoate, cumnate, cumnați, știți cum e...

Monica Mihai: Toate cumetriile dintr-un partid.

Ion Cristoiu: Da e foarte important, mai ales că are când are premier și președintele... nu, o punem pe... să zicem că o decide candidat pe doamna Firea. Cum vedeți dumneavoastră, încă o dată, un congres...

Monica Mihai: Impunător, mare.

Ion Cristoiu: Impunător, în care la prezidiu e doamna Viorica Dăncilă președinte și premier și femeie, care se crede și ea bună, și...

Monica Mihai: Și vine doamna Firea.

Ion Cristoiu: Și vine și toată sala va striga două ore Firea, Firea și va striga și ea. Suntem nebuni? Doi, a fost doamna Firea, doamna Firea trebuie să facă un turneu. În primul rând trebuie să-și ia concediu de la București, da?

Monica Mihai: Și asta ar însemna că neglijează Primăria Capitalei.

Ion Cristoiu: Am spus, deci trebuie să-și ia concediu. Din start opoziția de abia așteaptă. Stai puțin ce facem acum, începe să înjure, începe un tărăboi, ah, de aia nu merge, de aia miroase, de aia sunt țânțari, știți cum e, bătălie. Deci pierde partea cu Bucureștiul, se duce prin țară, ea se duce încă o dată pentru un miting la Vaslui, nu știu, ziceți o localitate.

Monica Mihai: Bacău.

Ion Cristoiu: Bacău că vă place. De regulă, candidatul când se duce la Bacău n-o să credeți acum că spontan vin toți PSD-iștii și se adună într-o sală și... nu. Ei sunt scoși de baronii local și de structuri, da? una e să se ducă președintele partidului.

Monica Mihai: Care este președinte și alta e să se ducă cineva care doar susținut de președinte.

Ion Cristoiu: Doamna Viorica Dăncilă trebuie să sune la Bacău, la liderul de la Bacău, băi, fii atent aici, vine Gabi Firea, prietena mea, te rog să o susții. Nu e adevărat, nu are cum să fie.

Monica Mihai: Deci spuneți că doamna Firea nu este un candidat real?

Ion Cristoiu: Nu, nu, din punct de vedere practic. Din toate date, toate sondajele arată că va fi doamna Dăncilă.

Monica Mihai: Să fie ăsta trocul, oare să spună, ok, nu candidez la prezidențiale, vreau să rămân la un nou mandat la primărie?

Ion Cristoiu: Nu. Doamna Firea își păstrează acum, atenție ce spun, un fel de carte în alb, adică ea a vrut să candideze, dar n-a vrut, a zis să mă mai gândesc, dacă cutare, o să fiu de acord, bun. Ori ești, ori nu ești. Ea a vrut să creeze în această perioadă impresia că putea să candideze ea, dar n-a fost lăsată, da? dar nici nu s-a zbătut, nu. În acel moment ea face următorul calcul, în cazul în care e un eșec, nu intră în turul doi PSD-ul...

Monica Mihai: Poate să o taxeze pe doamna Dăncilă în acest sens.

Ion Cristoiu: Eu o să mă duc și o să cer unde? Eu spun calculul, mă duc în Comitetul Executiv și cer demisia ei și ajung eu președinte, cu condiția să fie și premier. Eu spun care e calculul, ea face joc din ăsta ca nu cumva... ca să aibă... dar ea, cea mai mare problemă a ei, dacă m-ar fi întrebat pe mine, aș fi spus eu în perioada asta facem ca Iohannis cu ăla la Consiliul European, da? spuneam eu să candidez, Doamne ferește, am datorii față de bucureșteni, știți cum e. Era cel mai bun exemplu, câștiga un capital electoral. Nu, m-au rugat colegi, eu așa i-aș fi spus lui Tucă, m-au rugat, nu domnul Tucă, nu pot, eu am de îndeplinit în București...

Monica Mihai: Am proiecte de dus la capăt.

Ion Cristoiu: Și turuiam vreo jumătate de oră de proiecte, da. și am de făcut aia, aia, aia și o să candidez încă o dată și cutare. Acum pierde electoral pentru că bucureștenii vor spune păi tu, te-am ales primar, nu-i așa?

Monica Mihai: Și acum vrei să pleci?

Ion Cristoiu: Nici n-ai apucat să faci cât de cât și vrei să pleci, da? Pentru că ea nu câștigă al doilea mandat, îl câștigă Nicușor Dan fluierând dacă ea merge așa. Adică ea a făcut o greșeală acum enormă, repet, pentru ea era extraordinar dacă ea spunea la toate eu sunt devotată Bucureștiului, știm că nu va fi.

Sunt semne foarte clare că partenerii strategici vor să dovedească faptul că România post-Dragnea este net diferită

Monica Mihai: Vom vedea dacă va fi taxată de electoratul din Capitală. Până una alta, că vorbim de PSD, fostul președinte al partidului Liviu Dragnea a fost condamnat în acea zi istorică pe care au ținut-o minte foarte mulți, 27 mai, a doua zi după alegerile europarlamentare, la trei ani și șapte luni de închisoare. Cum arată România după Liviu Dragnea, este România o țară mai europeană?

Ion Cristoiu: Nu. Este o țară care încearcă să recupereze imaginea de țară europeană.

Monica Mihai: Cum încearcă să recupereze?

Ion Cristoiu: Ca să-l citez din nou pe domnul Fifor, căruia nu puteam să-i spun secretar general, pentru că secretar general a fost numai unul, Ceaușescu, în emisiuni îi spuneam domnul Fifor. A fost o discuție de ce a reușit Dragnea, a reușit în ghilimele, să creeze imaginea în occident că el duce o politică antieuropeană. Pentru că a pus tușe groase, adică în principiu nu voia să ne scoată din Uniune, dar discursul lui din campanie care era discurs prezidențial, ați observat...

Monica Mihai: Chiar am analizat discursurile acestuia.

Ion Cristoiu: Da, eu le-am analizat pe toate. El trebuia să înceapă fiecare discurs cu Uniunea Europeană este pentru noi Ierusalimul, cum vreți. Nu vom ieși niciodată, dar...

Monica Mihai: Dar poate fi îmbunătățită relația.

Ion Cristoiu: El nu a mai zis partea asta și atunci a fost foarte ușor unei întregi mașinării și occidentale și Românești să spună, aha, Dragnea, vrei să ne scoți din UE și atunci în această perioadă doamna Viorica Dăncilă are un mare noroc, anume cei care l-au scos pe Dragnea din joc, doar n-o să credeți că l-au scos ăștia, cinci judecători sau câți erau ăia acolo, din joc și din motivele pe plan european pentru a nu crea un nou Viktor Orban, adică trebuia...

Monica Mihai: Cumva România să fie o țară stabilă din punct de vedere a politicii externe.

Ion Cristoiu: Era suficient, deci pe planul UE erau suficienți Orban și polonezul și mai venise și italianul, da?

Monica Mihai: Ca să mai intre și România în acea perioadă...

Ion Cristoiu: Deși, repet, niciuna din cele trei țări n-au zis că ar vrea să iasă din UE, totdeauna au zis...

Monica Mihai: Dar au fost mai radicale în anumite privințe.

Ion Cristoiu: Am înțeles, deci din punctul acesta de vedere trebuia dată o lecție. Și în această lecție condiția fundamentală este că cine vine după Dragnea trebuie să beneficieze de o imagine de s-a schimbat ceva. Și cel mai bun semn că, indiferent ce face Viorica Dăncilă, sigur ea nu face greșelile lui Dragnea, ea va fi mângâiată pe creștet ca fiind europeană, față de ne-europeni este... acel articol din The Guardian, nu-i un interviu, prima dată am crezut că e un interviu, care e pozitiv, care are drept temă pentru prima dată în ultimii doi ani România e alta după ce a plecat Dragnea și, atenție, apropo, pasajul cu Kovesi care are probleme cu justiția, articolul, e foarte important să știe telespectatorii, ei fac un gen occidental de articole, la noi se practică mai puțin, anume când vin la documentare stă de vorbă cu Dăncilă două ore, cu dumneavoastră trei ore, cu Cristoiu o oră, și când se întoarce face un articol, o ciorbă din asta în care pune...

Monica Mihai: Fiecare ce-a spus.

Ion Cristoiu: Citatul poți să n-o selectezi pe Kovesi, a selectat-o, adică din cele două... când ai un interviu nu poți să-l tai, da, dar când ai făcut un articol pe baza unor declarații la un moment dat îi spui doamnei Dăncilă îmi pare rău nu intra în... Acestea sunt semne foarte clare că partenerii strategici vor să dovedească faptul că România post-Dragnea este net diferită.

Monica Mihai: Și este?

Ion Cristoiu: Este că e, cum să spun, că domnul Dragnea a pierdut cu acest război din cauza lui. Este în sensul că e mai (...) preocupare de subtilitate. În sensul ăsta am zis, este...

Monica Mihai: Nu e totul pe față cum o făcea Liviu Dragnea.

Ion Cristoiu: Nu o făcea pe față, o făcea butucănos. Domnișoară, istoria României este istoria unor alianțe. Întotdeauna România... inclusiv cu Turcii. Au fost într-o alianță europeană chiar și planetară, da, nu poți în interiorul unei alianțe, nici măcar Ceaușescu, să fii rebelul alianței, n-ai cum. Trebuie să ții cont într-o alianță și de partenerii tăi care sunt mult mai puternici decât cei din România, da? Or el la un moment dat, și poate se poate scrie o carte...

Monica Mihai: N-a mai ținut cont.

Ion Cristoiu: Da, el credea că gata, că face ce vrea, că... Un lucru fundamental pe care îl reproșează noua echipă este nenumăratele războaie, pornise războaie cu multinaționalele, da, cu partenerul strategic, alea cu rachetele, cu UE, cu Olanda, cu Franța, nu poți să te bați cu toată lumea. Adică a pornit atâtea războaie și acum PSD-ul... și a reușit să alimenteze ceea ce voia Klaus Iohannis și anume ura față de PSD, ura. Acum a venit doamna Dăncilă și dacă...

Monica Mihai: Lucrurile s-au calmat.

Ion Cristoiu: Nu există, dacă dumneavoastră vreodată o să reușiți să o urâți, să o urâți...

Monica Mihai: Ca jurnalist nu îmi permit să...

Ion Cristoiu: Nu, am dat un exemplu, deci s-a terminat. România este după 26 mai alta. Nu se mai poate alimenta ura față de PSD. Cu o singură condiție, dacă devine candidat Gabriela Firea ura crește, se alimentează pentru că Firea e altă personalitate decât Dăncilă.

Monica Mihai: Rămâne să vedem cum se va desfășura campania electorală și care va fi tema de dezbatere, poate va fi o temă mai serioasă de data aceasta și nu se va miza pe sentimente puternice cum am tot discutat noi.

Ion Cristoiu: Ura e cel mai puternic sentiment.

Acum, cu numirea lui Geoană, s-a văzut că sunt funcții care pot fi mult mai mari decât ale Codruței Kovesi

Monica Mihai: Ne mutăm puțin atenția în Europa, acolo unde Laura Codruța Kovesi pare favorită pentru funcția de procuror șef european, trebuie spus și contextul puțin, săptămâna trecută a apărut o știre care s-a infirmat ulterior și anume aceea că candidatul din partea Franței, Bohnert, se retrage din competiție, fiind propus pentru funcția de șef al DNA din Franța și că practic rămâne doar Laura Codruța Kovesi candidată. Acesta a venit și a infirmat știrea luni, însă s-a pornit o întreagă dezbatere, au fost reacții la nivel european, chiar și Ludovic Orban a comentat și a salutat cumva această decizie, astăzi, Parlamentul European și-a susținut din nou susținerea pe care o are pentru Laura Codruța Kovesi, iar negocierile continuă. Cum vedeți în primul rând faptul că a apărut această știre care a fost infirmată, am putea poate vorbi chiar de un fake news în spațiul românesc, cui a servit, de ce a apărut chiar în acel moment?

Ion Cristoiu: A venit ieri știrea care este într-adevăr senzațională, desemnarea lui Mircea Geoană în funcția de secretar general NATO adjunct, este cea mai importantă funcție pe care a avut-o un român în istoria modernă a României.

Monica Mihai: Și nu s-a vorbit atât de mult despre negocierile pentru această funcție.

Ion Cristoiu: Păi nu s-a vorbit pentru că în România nu mai e Liviu Dragnea. Pentru că și la Codruța Kovesi s-a făcut din această funcție și din promovarea ei o, nu știu, a apucat pe Dumnezeu de un picior pentru că era aici o opoziție, dar dacă ai noștri spuneau, da domnule, oricum nu depindea... puteți s-o puneți... 2000 de... în funcția asta.

Monica Mihai: Dar faptul că s-au împotrivit în frunte cu ministrul Justiției de atunci...

Ion Cristoiu: Încă o dată, o spun, nu sunt NATO-ist, nu le am cu NATO, dar NATO este o organizație politică...

Monica Mihai: Care apără un miliard de oameni în primul rând.

Ion Cristoiu: Politico-militară care oricum te duci și pe Marte ești NATO, zici UE te duce...

Monica Mihai: Procuror General...

Ion Cristoiu: Zici Uniunea Europeană și dacă zici președintele Consiliului UE, NATO. E această funcție este cea mai înaltă funcție mai mare ca a lui Titulescu pentru că Titulescu era pe plan european, de dat asta este o funcție planetară și NATO are această imagine de forță. Se duce în Afganistan vine NATO; sigur poți să fii și subiectul unui atentat. În cazul de față, de exemplu nici măcar ministrul de Externe al UE nu are această... în cazul de față era nevoie de contracarare, se știa că va fi desemnat, probabil că procesul avansase și s-au început să ... dreapta, stai puțin că avem și noi una care va ajunge cutare, încă o dată, funcția de procuror european e de doi lei în UE, asta e o prostie o poveste cum va ajunge ea, dacă nu era Geoană, dar acum cu numirea lui Geoană s-a văzut că sunt funcții care pot fi mult mai mari decât al ei. Ea o să se ducă, nu am nici o îndoială, e o funcție la care ea dacă va încerca să aplice metodele din România, astea de claxoane...

Kovesi chiar este un mare pericol, ea câștigă la scor, nu Barna, îl bate pe Klaus Iohannis pentru că e cu anticorupția, nu a făcut politică

Monica Mihai: Ați zis așa ca o multitudine că se va duce, știți că am discutat chiar la începutul emisiunii că ziceam că încă nu există încă acea certitudine 100% că Dan Barna va fi prezidențiabilul USR, credeți că e posibil totuși în acest moment ca Laura Codruța Kovesi să fie prezidențiabil din partea USR PLUS și să aștepte ei până...

Ion Cristoiu: Ultimul sondaj de opinie pe care îl are Cotroceni arată că Codruța îl bate la încredere pe Klaus Iohannis, pentru prima(...)...

Monica Mihai: Și atunci nu ar renunța Laura Codruța Kovesi la această funcție?

Ion Cristoiu: Nu știu, există un mare interes și al lui Klaus Iohannis și al celorlalte partide să îi facă vânt Codruței să se ducă acolo să stea liniștiți, faptul că PLUS a anunțat că abia peste două săptămâni, probabil că se așteaptă să se clarifice. Dacă ea nu se duce clar candidează și atunci de aia... deci toate poveștile astea, agitația lui Rareș, al lui Ludovic Orban, al lui Cioloș, a lui Cioloș e comedie, al lui Iohannis, inclusiv a PSD este să scape de ea, pentru că dacă se duce acolo atunci nu mai e pericol pentru Klaus Iohannis, ea chiar este un mare pericol, ea câștigă la scor, nu Barna, îl bate pe Klaus Iohannis pentru că e cu anticorupția, nu a făcut politică, nu a făcut...

Monica Mihai: Are o figură de martiră poate în România?

Ion Cristoiu: Nu, nu a făcut politică, adică ea chiar nu a făcut politică...

Monica Mihai: Păi și nu s-ar putea întoarce după ce își termină mandatul în Europa, pe cai mai mari?

Ion Cristoiu: Poate, eu am spus că acum dacă eu, nu Dan Barna, nu Cioloș, nu Tăriceanu, ea este principalul pericol pentru că are și o imagine internațională, cultivată din toate punctele de vedere și are această imagine de om din societatea civilă, că așa se spune, din afara partidelor...

Monica Mihai: Care mai nou a câștigat teren în toată Europa.

Ion Cristoiu: Da și care vine și e sigur că nu va mai fi corupție în România și care s-a bătut...

Monica Mihai: Cu cei corupți.

Ion Cristoiu: Dar imaginea asta nu va mai merge încă o dată la UE. Funcția de procuror european nu va mai fi de claxon, pentru că în perioada ei DNA a fost mai mult o agenție de publicitate decât, hai ca să fie publicitate, de breaking news, uite v-am dat o idee, adică a fost o instituție care crea breaking news, un mitropolit, breaking news un jurnalist, breaking news un fotomodel, adică ați observat niciodată nu erau aleși decât...

Monica Mihai: Oameni care puteau să creeze interes.

Ion Cristoiu: Breaking news-urile, așa se și explică de ce până la urmă mare lucru nu a făcut, dar zic.

Editorialul săptămânii

Monica Mihai: Ajungem la editorialul săptămânii. Care vi s-a părut reportajul, editorialul cel mai interesant în această săptămână?

Ion Cristoiu: Da, chiar dacă a apărut pe un site pe care nu îl simpatizez, eu sunt un om care invidiez reporterii, este al unui domn Răzvan Filip, nu știu cine e, păcat că nu a lucrat cu mine și este un editorial despre un reportaj de la USR, un reportaj care mi-a plăcut nu că era la USR, pentru că așa ar trebui să fie reportajele, reportajele de la congres, că nu a fost făcut nici cu simpatie, nici cu antipatie, ci cu mică ironie față de... foarte bună. Dincolo de valoarea documentară a fost un report, un reporter, nu are rost să țin acum lecția jurnalistică că principalele calități este ochiul, vede, reporterul vede anumite fapte. Ăia acolo dădeau o parolă pe WI- FI, noutate, sau a văzut că la nu știu ce etaj era băiatul lui Caramitru care zicea taică-meu a făcut toate astea, foarte interesant, adică nouă ne lipsesc și voi pleda până la sfârșitul vieții, reporterii de tribunale, nu e adevărat, de congres, oamenii care să vadă.

Monica Mihai: Care să ia pulsul evenimentului.

Ion Cristoiu: Știu că ... când la Expres Magazin când am condus-o eu, aveam o rubrică numită Parlamentul văzut din pod, era făcut de Ileana Lucaciu, cronicar dramatic, este extraordinar și ședea acolo la balcon și consemna în fiecare săptămână toate alea, cum sunt în Parlament, extraordinar, adică asta ne lipsesc nouă, reporteri... la PSD nu am văzut un asemenea reporter, puteam să îl scriu eu dar sunt prea bătrân ca să mai scriu și reportaje.

Top 5 politicienii săptămânii

Monica Mihai: Ajungem astfel la topul săptămânal, top 5 politicienii săptămânii, cine s-a făcut remarcat în politică în această săptămână și cine s-a făcut mai puțin, începem cu locul 5, cine se află pe locul 5?

Ion Cristoiu: Păi pe locul 5 este domnul Eugen Teodorovici care a lansat acea idee extraordinară a taxei pe solidaritate pentru pensiile peste 100 de milioane, inimaginabil în România vă spun eu ca om care din 68 am contribuit am avut 50 de ani de contribuție și nici nu mă pot gândi la o asemenea pensie, ea este, au fost date magistraților, fiecare partid politic s-a grăbit să îi mituiască pe judecători și pe procurori, după părerea mea nu e vorba de o chestiune bugetară, după părerea mea este o greșeală că i s-a dat domnului Teodorovici, asta trebuia să o asume premierul pentru că este chestiune de egalitate socială, o chestiune elementară, de dreptate socială, nu se poate ca într-o țară unde oamenii au pensii de 15 milioane, unii să aibă 3000- 4000 de euro, fără să facă nimic, deci din punctul acesta de vedere îl pun pe locul 5, măcar că a lansat discuția, probabil că o să dea înapoi pentru că poate că de aia nici nu și-a asumat premierul, o să dea înapoi că face acum CSM-ul, magistrații, organizațiile internaționale culmea. Dacă ar fi fost politicieni, sunteți de acord, s-au funcționari la Parlament sau ziariști, toată lumea ar fi spus nu se poate așa ceva fiind vorba de magistrați ei au vorbă să aibă, nu e vorba de pensiile militare, e vorba de niște pensii care au fost nejustificate, pentru un om care nu face nimic.

Monica Mihai: Cine este pe locul 4?

Ion Cristoiu: Pe locul 4 este domnul Călin Popescu Tăriceanu pentru că a primit o lovitură în sensul că el chiar se pregătise să fie candidat unic, o să rămână candidatul ALDE.

Monica Mihai: Dar nu cu același elan?

Ion Cristoiu: Dar nu are cum și o să rămână dintr-un singur motiv, partidul care nu are candidat propriu până la prezidențiale e terminat ca partid, anul prezidențialelor e un an de vedetism al unui partid. Ai candidat...

Monica Mihai: Trebuie să te faci remarcat să ieși în față, să declari diverse lucruri.

Ion Cristoiu: E pe locul 4 că va avea o mare problemă că trebuie să decidă dacă rămâne în coaliție sau nu rămâne...

Monica Mihai: Va fi o decizie politică foarte grea.

Ion Cristoiu: De ce foarte grea, pentru că dacă pleacă din coaliție, pierde partidul, toți miniștrii săi vor rămâne pentru că e greu să vă imaginați că un ministru, voi pleca, ei vor pleca miniștri pentru că vrea președintele partidului să ajungă...

Monica Mihai: Să rupă coaliția, haideți să ajungem la locul 3, cine este pe locul 3?

Ion Cristoiu: Locul 3 domnul Mircea Geoană, v-am spus...

Monica Mihai: Pentru meritele de la NATO?

Ion Cristoiu: Nu, pentru că are cea mai înaltă funcție deținută de un român în istoria modernă.

Monica Mihai: Locul 2?

Ion Cristoiu: Și pentru că a reabilitat PSD, locul 2 este Viorica Dăncilă care așa mai țineți minte cu taca-taca începe să facă, cu pași mici ea acuma toată vara așa cum a sfătuit-o simpatia dumneavoastră Traian Băsescu, va fi numai în țară, va lua fiecare ... toate filialele și probabil că mai mult ca sigur pe 3 va fi desemnată candidat.

Monica Mihai: Și cine este pe locul 1?

Ion Cristoiu: Este Gabriela Firea care e pe locul unu, noi trebuie să spunem acest clasament este al spectacolelor mediatice, nu spunem că cine e pe locul e apreciat față de ăla. Ea este vedeta, a venit de la tratament și acum e prezentă în primul rând a dus o contribuție uriașă pentru Dăncilă scoțându-l din joc pe domnul Tăriceanu care era, nu putea să fie candidatul PSD.

Monica Mihai: Deci PSD ar trebui să îi mulțumească Gabrielei Firea...

Ion Cristoiu: Nu, ar trebui să îi mulțumească doamna Dăncilă pentru că i-a deschis drumul, poate să îi ofere dacă să fiu răutăcios, o rectificare bugetară de care Gabriela Firea are nevoie că altfel dă faliment Primăria.