Ion Cristoiu dezvăluie care este principala problemă a PSD

Adevărul:

Anul Centenarului nu este doar unul de celebrare, dar este şi un an pre-electoral (cu toate agitaţiile pe care le vedem deja), precum şi un an în care România decide cum vrea să se raporteze la continuarea drumului său pro-occidental.

Iar semnalele care vin sunt îngrijorătoare, pentru că dau impresia unei naţiuni tot mai fragmentate şi segmentate, în care mai multe Românii se hărţuiesc şi se angrenează în dispute interne consumatoare de energii enorme, amânând constant momentul în care conlucrează pentru un proiect comun.Începutul de an este preocupant, pentru că tocmai elementele care ar trebui să ne unească mai mult ne dezbină şi mai mult – şansa despre care vorbeam acum 3 ani, de a avea o legitimitate combinată a tuturor forţelor executive printr-o atitudine marcată de consens, dialog şi toleranţă nu s-a concretizat niciodată.

După 2007, România a început să se apropie de modelul european – PIB în creştere, reducerea decalajelor de dezvoltare, o Capitală în media UE la dinamism economic, libertate de mişcare, tot mai multe opţiuni pentru noile generaţii, creştere a calităţii vieţii etc. Acest lucru ne-ar permite să privim viitorul cu mult mai mult optimism decât am fi sperat acum 10-15 ani. Suntem membri ai UE, cu poziţii cheie în Comisie, partener respectat în zona strategică şi de securitate (NATO, SUA, UE), cu o dinamică extrem de promiţătoare a economiei...

Cu toate acestea, cu toate veştile bune, există o vulnerabilitate puţin studiată, care tinde să explice mult din problemele prezentului. Iar această vulnerabilitate nu e legată de crizele politice interne (acestea merită analize distincte, dar pe fond ele nu se deosebesc de problemele cu care se confruntă şi alte democraţii, în care dimensiunea executivă a guvernelor şi a majorităţilor parlamentare nu se mai „bucură“ de aceleaşi instrumente de putere de acum 10-20-30 de ani). Nu voi comenta despre lupta internă din politica românească, pentru că aceasta nu este nici nouă, nici diferită, nici singulară. Multe au fost, multe vor mai fi.