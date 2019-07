Ion Cristoiu: Klaus Iohannis nu mai este ostaticul STS

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat afirmațiile președintelui Klaus Iohannis după ședința CSAT pe tema cazului din Caracal, potrivit Mediafax:

“Excepție făcând prima parte, pe care nu am înțeles-o, care face parte din campania electorală clișeu, anti-PSD- ALDE, m-a surprins plăcut toată această intervenție. În sfârșit, Klaus Iohannis, după 5 ani, și-a reamintit că este chiar președintele României și analiza cauzelor și soluțiile prezentate arată că e o schimbare sau o schimbare în bine în programul prezidențial. Am constatat cu plăcere deoarece eu am fost printre cei care au atras atenția că în cazul Caracal a fost absența profesionalismului. Am și publicat un editorial pe ideea de meritocrație. Ori, eu am spus că foarte important pentru politicieni este depistarea cauzelor. Ori de data aceasta, președintele a pus punctul pe i în depistarea cauzelor. Principala cauză a tot ce s-a întâmplat acolo este lipsa de profesionalism. Urmare, nu cred că a politizării, asta este o greșeală, ci urmare a cumetrizării, nepoticizării. Aici a fost punctul pe i”, a explicat Ion Cristoiu.

Analistul politic a remarcat și declarațiile lui Iohannis privind STS, constatând că șeful statului nu mai este ostaticul acestei instituții.

“Constat tot cu plăcută surprindere că în sfârșit președintele s-a trezit la realitate în ceea ce privește STS. Este o surpriză plăcută că președintele a reușit să iasă din calitatea de ostatic al acestei instituții. Sunt aproape sigur că în primă fază generalii, și domnul acela care și-a dat demisia, Vasilcă, l-au îmbrobodit. E ușor de presupus ce se întâmplă cu un președinte într-o asemenea situație de criză ca are acces prima oară la ei, nu la noi, el i-o fi zis da, nu este nicio problemă”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu nu exclude posibilitatea ca la izbucnirea scandalului șeful statului să fi fost indus în eroare de generalii din STS, și ulterior, să vadă că lucrurile sunt mult mai grave.

“Eu am spus că în situații de criză, când am atacat STS-ul, și complicitatea președintelui, știam cum se întâmplă ca șef, a venit acolo în momentul când s-a produs criza și a explicat, după, a început să primească explicații, rapoarte, informații apărute în presă și și-a dat seama că e groasă în materie de STS. Eu repet ce am spus si la emisiunea <>, nu întâmplător am atacat această instituție, pentru că fata aia a sunat la 112, deci 112 ori au facut o publicitate falsă și atunci ne-a făcut pe toți să avem siguranță că 112 ne rezolvă. Ori de data acesta nu, au făcut publicitate falsă și trebuie dați afară pentru asta că ei trebuia să spună: Avem un sistem, dar nu putem rezolva nimic.”, a explicat Ion Cristoiu.

Jurnalistul subliniază că solicitarea realizării unui audit la STS este cea mai înaltă recunoaștere și o victorie a sa în confruntarea cu Traian Băsescu, care apără acest serviciu.

“Acum în declarația lui s-a văzut pentru că el a cerut chiar un audit, o anchetă serioasă la STS, asta este cea mai mare recunoaștere și victorie a mea în confruntarea cu Traian Băsescu care nu încetează să aprecieze STS, eu nu am nimic împotrivă, sunt și alte instituții, nu am nicio îndoială, responsabile, dar este în principal STS-ul și acest 112, că nu merge, că nu este performant, că nu merge, că ceva. 112 înseamnă STS, altceva STS-ul nu mă intereseaza că ei trag cabluri prin care demnitarii vorbesc pe scurt, că nu pot vorbii pe telefon mobil că nu se simt bine. Asta era principala lor preocupare din punctul acesta de vedere. Ceva s-a întâmplat odată ce președintele s-a năpustit asupra STS-ului și asupra reprofesionalizării instituțiilor de stat, inclusiv a Parchetului”.

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că am ajuns la cazul Caracal pentru că guvernele din ultimii ani au umplut țara de incompetenți și slugi, acuzând că principalul scop a fost de deschidere a porților închisorilor. Șeful statului a anunțat totodată că CSAT a emis hotărârea de eliberare din funcția de director al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a generalului Ionel Vasilca. Iohannis a cerut STS un control atent și serios privind procedurile sale.

Citește și: ALERTĂ STENOGRAMELE discuției Alexandrei Măceșanu cu operatorii de la 112 .