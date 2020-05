Ion Ilescu iese la interval, într-o zi istorică: 'Acum, când se manifestă tot mai fățiș o anumită tentație totalitară...'

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a transmis un mesaj, pe blogul lui, la 30 de ani de la primele alegeri organizate în România după Revoluția din Decembrie 1989. „Nu a fost Duminica Orbului, cum le place unora să spună”, spune fostul președinte. El precizează că România, sub președinția lui Klaus Iohannis, a intrat într-o epocă a totalitarismului.

În opinia lui Ion Iliescu, alegerile din 20 mai 1990 rămân un eveniment istoric pentru România modernă.

Citește și: Avertisment dur fără precedent al lui Raed Arafat: Este posibil să ajungem într-o situaţie mult mai gravă decât cea prin care am trecut

„La trei decenii de la alegerile din 20 mai 1990, ele rămân un eveniment care-și are locul în cartea de istorie a României moderne, fiind primele cu adevărat libere, după o serie de regimuri mai mult sau mai puțin autoritare, care au implicat și limitarea dreptului de vot pentru multe categorii sociale. Demonizarea acelor alegeri poate fi, până la un punct, explicată, în contextul unei lupte politice, specifică acelor vremuri. Nu a fost Duminica Orbului, cum place unora să spună. Alegerea, atunci, nu s-a făcut în necunoștință de cauză, dimpotrivă. Privind retrospectiv, niciodată ca atunci agenda politicienilor nu s-a identificat atât de puternic cu agenda publică. Am ales, atunci, un Parlament, care era și Adunare Constituantă. Am construit instituții, pe baza unei Constituții care a preluat multe dintre obiectivele Revoluției Române, din decembrie 1989”, a scris Ion Iliescu pe blog.

Fostul președinte susține că în acest moment clasa politică se rupe tot mai mult de societate, iar agenda publică este ignorată.

Citește și: Amendă pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care a fost sancționat președintele

„Acum, când se manifestă tot mai fățiș o anumită tentație totalitară, apreciem la adevărata lor valoare Curtea Constituțională a României și Avocatul Poporului. Indiferent de crizele pe care le traversează, România trebuie să rămână, așa cum și-au dorit cei care au votat în 20 mai 1990, o democrație funcțională, în care drepturile și libertățile cetățenești sunt garantate și apărate. România s-a schimbat mult în bine, dar sunt și lucruri care ne dezamăgesc, și ne îngrijorează. Dacă în 1990 clasa politică, aflată în proces de structurare, se prezenta în fața societății, cu proiecte și programe, cu valori democrate, acum constatăm că ea, clasa politică, se rupe tot mai mult de societate, devenind, în anumite aspecte, un soi de frână socială. Agenda publică este ignorată, dialogul cu societatea este superficial, și nu de puține ori, ipocrit. Ar fi o dovadă de înțelepciune, și de responsabilitate pentru clasa politică, dacă ar folosi oportunitatea oferită de criză și s-ar întoarce la agenda cetățeanului și la servirea interesului public”, a mai scris fostul președinte.

Citește și: Atenție! Cine nu e obligat să poarte mască la intrarea în supermarket sau în spațiile închise

Ion Iliescu a spus că alegerile din 20 mai 1990 au fost kilometrul zero al evoluției democrate a României. „Nu a fost totul perfect, nu au mers lin toate lucrurile. Dar programul enunțat atunci, în lunile care au precedat alegerile, a unit națiunea în jurul unui proiect strategic, cel al integrării europene și euro-atlantic. Ne-am atins obiectivele, pentru că am crezut în ele. Sper să găsim din nou un proiect, care să unească, în actualele condiții, națiunea și să întărească democrația”, a mai precizat Ion Iliescu.

Citește și: Nelu Tătaru a semnat Ordinul MS-MAI! De azi, se lasă cu amenzi! .