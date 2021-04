Ion Țiriac: Am pierdut foarte mulți bani în pandemie. Dacă ai puțină minte în cap te vaccinezi

Omul de afaceri Ion Țiriac arată că a pierdut foarte mulți bani din cauza pandemiei de Covid-19, mai ales din cauza tenisului. Țiriac face un apel către populație și precizează că ”te vaccinezi, dacă ai puțină minte”.

"Noi, umanitatea, nu am ajuns la apogeu. Această boală a schimbat societatea mondială, pentru că sigur din cei care stau acasă acum 10-5% nu se mai întorc la lucru.

În ziua de azi, după părerea mea, sunt zeci şi zeci de mii de companii mici care sunt falite, oamenii nu mai vin la lucru.

Eu, personal, am pierdut foarte mulţi bani. Sportul şi în special turneul de tenis de anul trecut pe care nu l-am jucat, la Madrid, dar trebuie să-l joc în mai, e undeva la 40 miliane euro cost.

Jucătorii de tenis au sindicatele lor, vor mai multe premii. Am ajuns ca în 2022-2023 să avem 20 de milioane premii la un turneu care nu e Grand Slam. Deci acolo pierzi bani. În rest, ce e un paradox, în România, anul trecut s-au vândut mai multe maşini ca în 2019", a dezvăluit fosta glorie a tenisului mondial, Ion Ţiriac, într-un interviu la Observator.

În plus, "dacă ai puţină minte în cap", nu ai cum să nu faci vaccinul, spune fosta glorie a tenisului mondial.

"Nu, nu am avut îndoieli, şi nu numai la Pfizer, Moderna. Eu am făcut Pfizer parcă, aici la noi, pentru că nu am avut timp să-l fac pe cel rusesc. Cel rusesc mi s-a dat acum 4-5 luni şi nu am ajuns să-l fac, am fost tot timpul plecat.