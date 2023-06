Ipoteză șocantă: Cum a fost distrus barajul de la Nova Kakhovka /FOTO

Conform informațiilor prezentate de The New York Times, dovezi sugerează că distrugerea masivului baraj de la Nova Kakhovka, situat într-o zonă din Ucraina aflată sub controlul Rusiei, a fost rezultatul unei explozii provocate de forțele rusești. Această informație este bazată pe relatări ale inginerilor și experților în construcții, conform Reuters.

Potrivit publicației, există dovezi care indică faptul că o încărcătură explozivă a fost detonată într-un tunel situat în baza de beton a barajului, construită în perioada sovietică, ceea ce a dus la distrugerea structurii pe data de 6 iunie.

Conform publicației The New York Times, există dovezi clare că barajul a fost distrus în urma unei explozii provocate de Rusia în partea pe care o controlează, conform informațiilor prezentate de News.ro.

Baza de beton a hidrocentralei, situată sub nivelul apei, cu o înălțime de 20 de metri și o lățime de până la 40 de metri, susținea cea mai mare parte a greutății barajului. Noul York Times menționează că nouă zile după prăbușirea barajului, utilizatorul "War Whistleblower" a postat un videoclip care prezintă urmările dezastrului. În zona unde barajul a fost distrus, baza de beton nu era vizibilă, în timp ce părțile barajului care au rămas intacte aveau părțile superioare nedeteriorate.

În interiorul bazei de beton exista un tunel tehnic care era accesibil din sala motoarelor și care era sub controlul rusesc. Acest tunel este marcat pe planuri, pe care jurnaliștii de la The New York Times susțin că le-au analizat, conform informațiilor prezentate și de publicația ucraineană Nexta.

Potrivit unor experți care sprijină procurorii ucraineni în ancheta lor, există o concluzie cu un grad de certitudine de peste 80% că prăbușirea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei a fost cauzată de explozibili plasați de ruși. Acești experți fac parte din firma internațională de avocatură în domeniul drepturilor omului Global Rights Compliance, care susține eforturile de tragere la răspundere a celor responsabili pentru atrocitățile comise în Ucraina. Împreună cu procurorul general al Ucrainei și o echipă a Curții Penale Internaționale, acești experți au vizitat regiunea Herson în perioada 10-11 iunie.

„Dovezile și analiza informațiilor disponibile - care includ senzori seismici și discuții cu experți de top în demolări - indică faptul că există o mare probabilitate ca distrugerile să fi fost provocate de explozibili plasați în prealabil și poziționați în puncte vitale din structura barajului", se arată într-un rezumat al constatărilor preliminare ale echipei firmei de avocatură, consultat de Reuters.

Rusia acuză Ucraina pentru distrugerea barajului

Președintele rus, Vladimir Putin, a făcut acuzații că Ucraina a distrus barajul Kakhovka ca parte a unei tactici susținute de Occident pentru escaladarea conflictului.

În același timp, autoritățile ucrainene investighează explozia ca o crimă de război și o posibilă distrugere criminală a mediului, numită și „ecocid".

Barajul hidroelectric Kakhovka, o structură vastă din perioada sovietică, care se afla sub controlul Rusiei începând din invazia din februarie 2022, a fost distrus în primele ore ale zilei de 6 iunie. Acest eveniment a cauzat inundații devastatoare într-o zonă din sudul Ucrainei, distrugând terenuri agricole și afectând furnizarea de apă pentru o mare parte a populației. De asemenea, în urma inundațiilor, au murit câteva zeci de oameni.

Autoritățile ucrainene au raportat că 16 persoane au decedat și 31 sunt date dispărute în urma prăbușirii barajului. Ministerul de Interne ucrainean a declarat: "Au murit 16 persoane: 14 în regiunea Herson și două în regiunea Nikolaiev. 31 de persoane sunt în continuare date dispărute".

În același timp, Rusia a anunțat că numărul morților în inundațiile din zonele pe care le controlează în sudul Ucrainei a crescut la 29, în urma distrugerii barajului.

Peste 3.600 de persoane au fost evacuate din zonele inundate din regiunile Herson și Nikolaev, iar aproximativ 1.300 de case rămân sub ape, conform informațiilor furnizate de Ministerul de Interne ucrainean.

Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care a vizitat centrala nucleară de la Zaporojie, a declarat că situația de la fața locului este gravă, dar nivelul apei de răcire este suficient după prăbușirea barajului.