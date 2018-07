Țiriac a declanșat un scandal monstru în Spania! Miliardarul român, amenințat de primarul Capitalei: 'O să clarificăm noi lucrurile'

Manuela Carmena, primarul oraşului Madrid, a comentat declaraţiile lui Ion Ţiriac, referitoare la mutarea turneului din capitala Spaniei într-un alt oraş dacă municipalitatea nu-i va oferi mai mulţi bani.

Manuela Carmena pune declaratiile lui Ion Tiriac pe seama faptului ca omul de afaceri nu ar intelege prea bine limba spaniola.

"Am fost surprinsi de declaratiile lui Ion Tiriac deoarece aproape toti oamenii care au fost la acea intalnire au spus ca totul a decurs foarte bine si ca s-a dat dovada de respect. Nu stim daca intelege limba spaniola suficient de bine, poate ca a inteles gresit. Nu aceasta este atmosfera din timpul intalnirii, niciodata nu a fost aceasta atmosfera la intalnirile pe care le-am avut cu el, care au fost mereu interesante si cordiale. N-am avut nicio problema cu el, o sa clarificam noi lucrurile", a spus Manuela Carmena, potrivit Romania Tv.

In ceea ce priveste viitorul turneului, Manuela Carmena l-a declarat drept o prioritate pentru orasul Madrid: "Suntem mai mult decat dornici sa pastram turneul si speram ca vom ajunge la un acord".

Reactia vine dupa ce Ion Tiriac a amenintat ca va muta turneul de tenis daca nu i se va face o oferta de nerefuzat pana la 1 august. Romanul primeste 10 milioane de euro pe an din partea Primariei Madrid pentru a pastra turneul in capitala Spaniei. Actuala intelegereexpira in 2021.