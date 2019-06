Ironie la Congresul PSD: au schimbat imnul din perioada Dragnea/VIDEO

Liderii PSD se grăbesc să îngroape cât mai adânc perioada lui Liviu Dragnea. În acest sens, la Congres a fost schimbat imnul sau melodia pe care intră în scenă liderii partidului.

Dacă în perioada lui Liviu Dragnea sau Victor Ponta, liderii intrau în scenă pe melodia ”Thunder”, acum au intrat în scenă pe melodia ”Stand Up - For The Champions”.

Ironic sau nu, schimbarea vine după cel mai slab scor obținut de PSD în ultimii 30 de ani.