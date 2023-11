Israelienii au luat urma ostaticilor - Imaginile prezentate de IDF

Unul dintre ostatici este rănit vizibil la braț și este adus pe un pat de spital, în timp ce al doilea este târât cu forța în spital.

„Aceste constatări dovedesc că organizația teroristă Hamas a folosit Spitalul Shifa în ziua masacrului ca infrastructură teroristă”, spune IDF.

IDF spune că a notificat „autoritățile relevante” despre filmare.

Alte imagini difuzate de către IDF de la camerele de supraveghere de la Shifa arată teroriştii Hamas în interiorul spitalului şi în afara camerelor ostaticilor, precum şi vehicule furate ale IDF aduse la centrul medical.

IDF lansează, de asemenea, un infografic care arată locațiile din apropierea complexului Shifa, unde sunt cadavrele ostaticilor Yehudit Weiss și Cpl. Noa Marciano a fost găsită în urmă cu câteva zile.

IDF releases surveillance camera footage from Shifa Hospital showing Hamas terrorists bringing a Nepali and Thai citizen who were abducted from Israel on October 7. pic.twitter.com/nmjlzkEdHw