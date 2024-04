The Washington Post: Israelul a vrut să demonstreze că are capacitatea militară de a ajunge în centrul Iranului

Ziarul american a dat asigurări că o sursă oficială israeliană a confirmat atacul aerian pe care armata sa l-a efectuat în interiorul Iranului, ca răzbunare pentru bombardamentul iranian împotriva Israelului de sâmbăta trecută.

Sursa, care nu a dorit să fie identificată, a adăugat că nu a fost stabilit dacă atacul a provocat pagube în interiorul teritoriului iranian. Cu toate acestea, sursa a precizat că ofensiva a avut scopul de a demonstra Iranului că Israelul are capacitatea de a ataca în interiorul acestei ţări.

Iranul şi-a activat sistemele de apărare antiaeriană, afirmând doar că au avut loc explozii în oraşul Isfahan (centru), dar că instalaţiile nucleare iraniene sunt în siguranţă.

Agenţia Spaţială Iraniană a negat, de asemenea, un atac cu rachete, contrar informaţiilor din Statele Unite conform cărora Israelul a lansat proiectile împotriva teritoriului iranian.

Pe fondul confuziei, autorităţile aviatice iraniene au suspendat iniţial zborurile în cel puţin trei oraşe din ţară, inclusiv Teheran şi aeroportul său internaţional, însă câteva ore mai târziu au decis reluarea lor.

Explosions in Isfahan in central Iran, in the As-Suwayda Governorate of southern Syria, and in the Baghdad area and Babil Governorate of Iraq pic.twitter.com/vFPVeEGGuU