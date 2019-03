Japonia se abţine să critice anul acesta Phenianul pe tema situaţiei drepturilor omului

Japonia a anunţat miercuri că, pentru prima oară în mai bine de un deceniu, nu susţine la ONU o moţiune cu privire la situaţia drepturilor omului în Coreea de Nord, relatează AFP potrivit news.ro.

Această decizie apare în contextul în care premierul nipon Shinzo Abe caută mijloace de angajare a unui dialog cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, în speranţa unei soluţionări a problemei unor japonezi răpiţi de agenţi ai Phenianului în anii '70 şi '80.

”După ce am examinat rezultatele summitului Statele Unite-Coreea de Nord şi diverse elemente cu privire la răpiri şi alte subiecte, am decis să nu prezentăm un proiect de rezoluţie pe tema situaşiei drepturilor omului în RPDC la Consiliului ONU al Drepturilor Omului, care are loc în prezent la Geneva”, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului japonez, Yoshihide Suga, într-o conferinţă de presă obişnuită.

În ultimii 11 ani, Japonia s-a asociat mereu Uniunii Europene (UE) şi au condamnat situaţia drepturilor omului în Coreea de Nord.

Shinzo Abe, care s-a impus pe scena politică naţională în parte prin atitudinea sa intransigentă faţă de Coreea de Nord, şi-a moderat discursul, în contextul iniţiativelor preşedintelui american Donald Trump de a-l aduce pe Kim Jong un la masa negocierilor.

Trump şi Kim s-au întâlnit a doua oară în urmă cu două săptămâni în Vietnam.

Abe, care vizează relaţii bune cu Trump, depune eforturi, în prezent, să obţină o întâlnire cu Kim Jong Un pe tema răpirii cetăţenilor japonezi.

Locatarul Casei Albe a declarat că a discutat acest subiect cu Kim Jong Un la Hanoi.

Phenianul a recunoscut în 2002 răpirea a 13 japonezi cu scopul de a-i forma spionii în limba japoneză. La o lună după această recunoaştere, cinci au fost autorizaţi să se întoarcă în Japonia.

Însă Tokyo numără cel puţin 17 persoane răpite şi suspectează serviciile nord-coreene că se află în spatele altor zeci de dispariţii.