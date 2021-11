Jay Leno, show interactiv online pe platforma Fireside

Reputatul realizator de televiziune Jay Leno s-a alăturat platformei Fireside şi, pe 2 noiembrie, primul său show va fi transmis de la un târg auto din Las Vegas, informează Variety, potrivit news.ro.

Platforma, între fondatorii căreia se numără Mark Cuban, a fost lansată pe iOS la începutul lunii octombrie şi este dedicată creatorilor de conţinut care găzduiesc show-uri live, interactive.

Între creatori se numără scriitori, muzicieni, personalităţi de televiziune şi actori, iar startup-ul promite să le permită monetizarea show-urilor live, care pot fi video sau doar audio şi cuprind elemente concepute să menţină publicul foarte implicat. De exemplu, creatorii pot desfăşura sesiuni de întrebări şi răspunsuri în timp real şi chiar să aducă pe cineva din public pe scena virtuală pentru discuţii.

Leno (firesidechat.com/jayleno) va găzdui un show gratuit în timp ce vizitează SEMA Show din Las Vegas, pe 2 noiembrie. În emisiunea programat să înceapă la 12:10 p.m. ET, el va răspunde întrebărilor privitorilor şi va discuta despre pasiunea sa pentru maşini. Primul show al lui va fi gratuit pentru utilizatorii care au un cont pe aplicaţie.

Citește și: Se ZGUDUIE ministerul de INTERNE - Pretinse fapte penale de ABUZ în SERVICIU și DELAPIDARE..

„În cei 30 de ani ai mei în domeniu, am ajuns să mă hrănesc cu energia luată de la public în show-uri de stand up, în emisiuni de televiziune şi pe străzile din Hollywood. Pe Fireside, am experienţa interacţiunii cu publicul într-un nou mod de oriunde mă aflu”, a transmis Jay Leno.

Foarte pasionat de maşini, Leno, în vârstă de 71 de ani, îşi împărtăşeşte dragostea pentru automobilele clasice în „Jay Leno’s Garage”, la CNBC. Realizatorul de televiziune, care s-a retras de la „The Tonight Show” (NBC) în 2009, găzduieşte şi emisiunea-concurs „You Bet Your Life” la Fox.

În prezent, Fireside se află în stadiul „invite-only” - utilizatorii care îşi fac cont sunt plasaţi într-o listă de aşteptare înainte de a fi aprobaţi.

Până în prezent, platforma a atras 500 de creatori. Printre ei se numără Doug Ellin, creatorul „HBO’s Entourage”, Kevin Connolly şi Kevin Dillon, care găzduiesc „Victory Before the Pod” pe Fireside, şi scriitorul Deepak Chopra, specializat în transformare personală.

Fireside este disponibil pe toate dispozitivele iOS, iar show-urile pot fi urmărite prin browser. Compania plănuieşte să lanseze versiunea pentru Android în curând.