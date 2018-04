Cântăreaţa Jennifer Lopez va lansa un single la gala Billboard Latin Music Awards, care va avea loc pe 26 aprilie, în Las Vegas. Anunţul a fost făcut de Telemundo, care va transmite gala în direct. Lopez va susţine un recital special, potrivit news.ro.

Ea se va alătura unor nume precum Bad Bunny, Becky G, Calibre 50, Cardi B, Chayanne, Christian Nodal, CNCO, Daddy Yankee, David Bisbal, De La Ghetto, Farruko, J Balvin, Karol G, Luis Fonsi, Maluma, Natti Natasha, Nicky Jam, Ozuna, Paty Cantu, Quavo, Reik, Ricky Martin, Sebastian Yantra, Sofia Reyes, Victor Manuelle, Wisin şi Yandel.

Grupul Maná va susţine, de asemenea, un recital şi va primi Billboard’s Lifetime Achievement Award.

Jennifer Lopez, născută pe 24 iulie 1969, în cartierul Bronx din New York, a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1997 graţie rolurilor principale interpretate în filmele „Selena” şi „Anaconda”. La sfârşitul anilor 1990, a debutat în muzică cu un album foarte bine primit de public şi de critici, intitulat „On the 6”, care a conţinut două single-uri de succes - „If You Had My Love” şi „Waiting For Tonight”.

A lansat alte albume de succes, precum „J. Lo” şi „This Is Me... Then”, a făcut o pauză pentru a se concentra asupra carierei de actriţă şi a revenit în muzică, în 2005, cu albumul „Rebirth”. A jucat în numeroase filme şi s-a remarcat şi în televiziune, în juriul emisiunii „American Idol”. Întrucât albumele ei au fost vândute în peste 60 de milioane de copii, iar filmele în care a fost distribuită au generat în total încasări de peste 2 miliarde de dolari, Jennifer Lopez este considerată cea mai influentă - şi cel mai bine plătită - artistă latino din toate timpurile. Pe 20 iunie 2013, Jennifer Lopez a fost recompensată cu cea de-a 2.500-a stea de pe Walk of Fame din Hollywood.