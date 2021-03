Joe Biden a explicat cum va fi abordată relația economică cu China - Video

Preşedintele Joe Biden este de părere că SUA trebuie „să tragă la răspundere China pentru a respecta regulile” privind importurile, exporturile şi problemele ce ţin de drepturile omului, notează news.ro.

Biden a declarat joi, la prima sa conferinţă de presă de la preluarea mandatului de preşedinte, că în curând va invita „o alianţă de democraţii” pentru a discuta despre viitor.

„Luna aceasta, şi aparent am atras atenţia Chinei, dar nu de asta am făcut-o, m-am întâlnit cu aliaţii noştri şi am discutat despre cum vom trage la răspundere China în regiune. Australia, India, Japonia şi Statele Unite, aşa-numitul careu. Pentru că trebuie ca democraţiile să lucreze împreună. Nu peste mult timp, voi invita o alianţă de democraţii să vină aici pentru a discuta despre viitor şi vom face să fie clar, pentru a gestiona lucrurile acestea, că vom trage la răspundere China pentru a respecta regulile”, a declarat el de la Casa Albă.

Tariful pentru maoritatea bunurilor livrate din China în SUA este în medie de 19%, de peste şase ori mai mare decât înainte ca războiul comercial să înceapă în 2018, potrivit Peterson Institute for International Economics, citat de CNN. Importatorii americani plătesc aceste taxe.

Din cauza acestora, preţurile pentru diverse obiecte şi bunuri, dar şi materiale folosite în fabricile americane au crescut.

Potrivit US Customs and Border Protection, tarifele pe bunurile fabricate în China au costat importatorii americani, până în prezent, peste 82 de miliarde de dolari.

Joe Biden a vorbit şi despre persistenta problemă a drepturilor omului care afectează China.

„Americanii preţuiesc noţiunea de libertate. America preţuieşte drepturile omului. Nu ne ridicăm mereu la aşteptările noastre, dar este un sistem de valori... Şi atâta timp cât tu şi ţara ta continuaţi să încălcaţi drepturile omului în mod flagrant, vom continua, neînduplecat, să atragem atenţia lumii şi să spunem clar ce se întâmplă”.

Luni, SUA au anunţat sancţiuni în cazul a doi oficiali chinezi pentru „abuzuri grave asupra drepturilor omului” în cazul uigurilor musulmani, acţiune coordonată cu aliaţi precum Uniunea Europeană, Canada şi Marea Britanie, care au impus sancţiuni aceloraşi persoane, dar şi altora.