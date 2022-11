Joe Biden şi Donald Trump îşi mizează viitorul politic (comentariu AFP)

Alegătorii americani sunt aşteptaţi marţi la urne pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidenţial, aşa-numitele "midterm elections", cruciale pentru viitorul politic al preşedintelui Joe Biden şi al predecesorului - şi poate succesorului - său Donald Trump, comentează AFP, potrivit AGERPRES.

Liderul democrat de la Casa Albă le-a cerut concetăţenilor săi "să apere democraţia", în timp ce fostul preşedinte republican promite un "mare anunţ" săptămâna viitoare, lăsând să se înţeleagă că va candida din nou.Secţiile de votare se deschid la orele 6 sau 7 a.m. (11.00 sau 12.00 GMT), o decizie care revine fiecărui stat. Data se stabileşte în prima marţi de după prima luni din noiembrie, iar în joc sunt toate locurile din Camera Reprezentanţilor şi o treime din mandatele de senator. În acelaşi timp, se votează pentru mai multe funcţii locale, iar în California, Vermont, Kentucky şi Michigan se desfăşoară în paralel şi referendumuri privind dreptul la avort.Campania electorală republicană s-a concentrat asupra inflaţiei, iar republicanii par din ce în ce mai încrezători că îl vor lăsa pe Biden fără majoritate în Congres."Dacă vreţi să puneţi capăt distrugerii ţării noastre şi să salvaţi visul american, mâine trebuie să votaţi cu republicanii", a pledat Trump la ultimul miting electoral, luni seara, în Ohio, unul din bastioanele industriale ale Statelor Unite. Înconjurat de o mulţime în care mulţi purtau şepcile roşii preferate el, miliardarul în vârstă de 76 de ani a amânat pentru 15 noiembrie "marele anunţ", pe care îl va face la reşedinţa sa Mar-a-Lago din Florida. AFP apreciază că el este conştient că o victorie a republicanilor în alegerile de marţi îi va asigura trambulina ideală pentru candidatura la preşedinţie în 2024.Pentru Biden, scrutinul are o valoare de referendum, la doi ani de la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020. Democraţii nu scapă de obicei de sancţiunea prin vot, menţionează AFP. Tabăra preşedintelui a încercat până în ultimul moment să îşi asigure cât mai multe voturi de stânga şi de centru, prezentând opoziţia republicană ca pe o ameninţare la adresa democraţiei şi a unor drepturi democratice deja dobândite, cum ar fi cel la avort."Ştim visceral că democraţia noastră este în pericol", a susţinut preşedintele în vârstă de 79 de ani la finalul campaniei, luni seara, în Maryland, nu departe de Washington.Creşterea preţurilor cu 8,2% în medie în ultimul an este însă principala preocupare a americanilor, iar eforturile lui Biden de a-şi construi o imagine de preşedinte al clasei de mijloc nu par să fi dat rezultate, consideră AFP.Cele mai recente sondaje de opinie arată că republicanii au şanse mari să câştige încă 10 până la 25 de locuri în plus în Camera Reprezentanţilor, mai mult decât suficiente pentru a deţine majoritatea. În Senat situaţia nu este la fel de clară, dar tot republicanii par să deţină avantajul.Pierderea controlului democraţilor asupra ambelor camere ale Congresului va avea consecinţe importante pentru Biden, care până acum afirma că are intenţia de a candida pentru al doilea mandat prezidenţial, în 2024, prefigurând o reluare a confruntării cu Trump din 2020.Luni seara, preşedintele s-a declarat "optimist" cu privire la rezultatul alegerilor, însă a recunoscut că păstrarea majorităţii în Camera Reprezentanţilor va fi "dificilă".Ca un indiciu al interesului americanilor pentru alegeri, până luni seara se înregistraseră deja 43 de milioane de voturi anticipate sau prin corespondenţă. Rezultatele unora din duelurile cele mai strânse ar putea însă să fie cunoscute abia peste câteva zile.Practic, soarta alegerilor depinde de numai câteva state-cheie, aceleaşi ca la alegerile prezidenţiale din 2020.În atenţie este în primul rând Pennsylvania, cu o veche istorie industrială, unde chirurgul multimilionar republican Mehmet Oz, susţinut de Trump, se confruntă cu fostul primar democrat John Fetterman, în prezent viceguvernator, pentru cel mai disputat loc în Senatul SUA. Câştigătorul are şanse mari să fie cel care decide echilibrul puterilor în camera superioară a Congresului.Şi Georgia este unul din obiectivele importante. Democratul Raphael Warnock, primul senator de culoare ales în acest stat din sud cu o moştenire grea a segregării rasiale, încearcă să obţină realegerea în faţa fostului jucător de fotbal american Herschel Walker, şi el afro-american. Candidatul republican beneficiază şi în acest caz de sprijinul lui Trump.Competiţia este strânsă şi în Arizona, Ohio, Nevada, Wisconsin şi Carolina de Sud. Toţi candidaţii republicani îi sunt fideli fostului preşedinte.În luptă s-au aruncat sute de milioane de dolari, campaniile parlamentare de anul acesta fiind cele mai costisitoare din istoria Americii.