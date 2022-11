Xi Jinping, mesaj către Joe Biden cu ecou pentru Putin: 'Trebuie să lucrăm cu toate ţările pentru a realiza pacea mondială'

Preşedintele american, Joe Biden, se întâlneşte cu omologul său chinez, Xi Jinping, la hotelul Mulia, de pe insula indoneziană Bali. Cei doi lideri şi-au strâns mâna în foaierul hotelului, în faţa unui şir de steaguri ale Chinei şi ale Statelor Unite, relatează RADOR.

La debutul discuţiilor, Xi i-a spus lui Biden următoarele: "Domnule preşedinte, mă bucur să vă văd. Ultima dată ne-am întâlnit în Davos, în urmă cu mai bine de cinci ani. De când aţi preluat preşedinţia, am menţinut contactul prin convorbiri online, însă nimic nu poate înlocui întâlnirea faţă în faţă. Iar azi avem această întâlnire faţă în faţă. Am câştigat experienţă, însă, de asemenea, am învăţat lecţii. Istoria este cel mai bun manual, aşa că ar trebui să privim istoria ca o oglindă. In prezent, relaţia dintre SUA şi China se află într-o situaţie în privinţa căreia suntem foarte preocupaţi .... ca lideri ai unor state importante, trebuie să trasăm calea corectă. Trebuie să găsim direcţia potrivită pentru continuarea relaţiei bilaterale şi dezvoltarea relaţiei", a spus liderul chinez, adăugând: "Lumea aşteaptă de la SUA şi China să gestioneze adecvat această relaţie, aşadar, întâlnirea noastră a atras atenţia mondială. Trebuie să lucrăm cu toate ţările pentru a realiza pacea mondială. În timpul întâlnirii noastre trebuie să avem un schimb sincer de opinii în chestiuni de importanţă strategică... Aştept cu interes să lucrez cu dumneavoastră".

La rândul său, Joe Biden, în debutul întâlnirii cu Xi, a vorbit despre importanţa evitării "conflictului" sintre SUA şi China. El a fost de acord cu opinia omologului său, potrivit căruia nimic nu poate înlocui întâlnirea faţă în faţă. Biden s-a declarat "dedicat menţinerii liniilor de comunicaţii deschise între noi", astfel încât cele două state să poată "colabora în chestiuni globale urgente", inclusiv schimbarea climei şi securitatea. Lumea "se aşteaptă" ca cele două naţiuni să lucreze în parteneriat, a adăugat Joe Biden.

