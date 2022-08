Josef Newgarden, învingător în Marele Premiu al statului Illinois la IndyCar

Newgarden, campionul al IndyCar în 2017 şi 2019, a înregistrat cu această ocazie al treilea succes consecutiv în Bommarito 500, numele oficial sub care se derulează cursa găzduită de circuitul oval din Madison (Illinois), şi al patrulea în total, după ce a reuşit să-i ţină piept debutantului David Malukas (Dale Coyne Racing), 20 de ani, clasat pe locul secund.Neozeelandezul Scott McLaughlin (Penske) a completat podiumul, în faţa mexicanului Pato O'Ward (Arrow McLaren), japonezului Takuma Sato (Dale Coyne Racing) şi a australianului Will Power (Penske), care a rămas lider al clasamentului general, cu un avans de numai trei puncte faţă de Newgarden.Cursa a început cu o întârziere de peste două ore, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.Campionatul IndyCar se va încheia luna viitoare, după ultimele două curse, programate la Portland (Oregon) şi Monterey (California).Clasamentul final al cursei din Illinois (260 de tururi, 325 de mile):1. Josef Newgarden (SUA/Penske) 2h10:40.18272. David Malukas (SUA/Dale Coyne Racing) + 0.47083. Scott McLaughlin (Noua Zeelandă/Penske) +1.52544. Pato O'Ward (Mexic/Arrow McLaren) +5.20795. Takuma Sato (Japonia/Dale Coyne Racing) +5.53656. Will Power (Australia/Penske) +11.8662....Clasamentul general al Campionatului IndyCar:1. Will Power (Australia/Penske) 482 puncte2. Josef Newgarden (SUA/Penske) 4793. Scott Dixon (Noua Zeeandă/Chip Ganassi Racing) 4684. Marcus Ericsson (Suedia/Chip Ganassi Racing) 4655. Alex Palou (Spania/Chip Ganassi Racing) 439...