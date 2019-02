Judecător CSM, despre OUG privind Justiția - Trăim în epoca jumătăților de adevăr. Reglementările pun serioase probleme de constituționalitate

Judecatorul Bogdan Mateescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca unele dintre reglementarile din OUG privind Justitia pun probleme de constituționalitate, mentionand ca aspectele controversate din ordonanta au fost reglementate peste noapte, fara consultare, fiind justificate, in mod nereal, printr-o initiativa a CSM.

"Textul OUG 7/2019 a fost publicat aseara in M.of.

Da, pentru ca traim in epoca jumatatilor de adevar, este real ca CSM a solicitat masuri legislative urgente pentru deblocarea concursurilor de admitere in magistratura si la INM (zeci de instante si parchete aflandu-se in pragul colapsului, functionand cu unul, doi magistrati sau la jumatate de schema).

Eu unul marturisesc că nu credeam posibil si mi se pare absolut regretabil ca un legiuitor exceptional, coerent si loial institutional, ar putea reglementa alte aspecte care schimba viziunea proaspata de fond a Consiliului si a Parlamentului pe anumite chestiuni amplu discutate, bunaoara separarea carierelor, peste noapte (adica in mai putin de 24 de ore), fara vreo dezbatere si fara vreo consultare. Si ar putea face asta justificand public reglementarea cu initiativa CSM, in mod neadevarat, ea privind asadar alte chestiuni.

Pe de-o parte, masurile din OUG referitoare la recrutarea in magistratura, cerute de CSM, sunt absolut necesare. Conditiile din noua reforma puneau in dificultate serioasa eforturile CSM de ocupare a schemelor. Am mai vorbit despre asta, insa atunci nimeni nu a ascultat...Din pacate.

Pe de alta parte insa, celelalte reglementari...

Nu vreau sa spun aici decat ca acestea pun, in opinia mea, serioase probleme de constitutionalitate. Spre exemplu o modificare pare ca vine in contrast cu un argument (general obligatoriu) pentru care CCR -atentie, in raport de criticile formulate- a retinut constitutionalitatea SIIJ (Decizia CCR 33/2018, paragrafele 149-150).

Nu prea reusesc sa inteleg nici logica la intrebarea cum, potrivit legii, ar putea un judecator inamovibil in functie sa poata fi numit prin decret prezidential procuror doar la parchetul de pe langa judecatorie, si asta exclusiv in urma deciziei CSM, insa, potrivit noii reglementari, sa poata fi numit direct procuror general si asta fara vreo decizie din partea CSM ci doar cu un aviz consultativ, decizia in concret apartinand MJ si Presedintelui statului.

Citeste si Tudorel Toader declanșează procedura pentru înlocuirea lui Augustin Lazăr: Cum credeți că ai putea să ai un favorit înainte? / VIDEO

Iar daca ordonanta se va aplica si pe aceste alte aspecte decat recrutarea in magistratura, iar CCR va invalida, consecintele ar fi catastrofale, putandu-se compromite efectiv dosare care ar putea fi instrumentate in conditiile noi.

Ar mai fi multe de spus. Ma opresc aici acum, pentru ca vreau sa analizez mai amanuntit aceasta intempestiva sub multe aspecte ordonanta si as vrea sa cunosc opiniile colegilor magistrati.

Cred ca e important ca ei sa se exprime, potrivit legii.

Conteaza cu adevarat in fundamentarea optiunii mele pe votul care urmeaza a fi dat in Consiliu in procedura avizarii legii de aprobare", a scris Bogdan Mateescu pe Facebook.