Juliette Binoche va fi onorată la gala premiilor Goya cu premiul pentru întreaga carieră

Actriţa franceză Juliette Binoche va fi onorată pe 11 februarie la gala premiilor Goya, recompensele cinematografiei spaniole, unde va primi un trofeu pentru "traiectoria sa extraordinară", a anunţat miercuri Academiei spaniolă de cinema, informează News.ro.

Actriţa în vârstă de 58 de ani, care a câştigat premiul Oscar în 1996 pentru rolul din "Pacientul englez" de Anthony Minghella, "referinţă indiscutabilă în cinematografia europeană", va primi "un Goya internaţional" la gala care are loc anul acesta la Sevilla, în sudul ţării.

Acest premiu există de doar doi ani şi a fost acordat în 2022 actriţei australiene Cate Blanchett.

De-a lungul carierei sale de patruzeci de ani, Juliette Binoche a jucat în multe filme, printre care "The Unbearable Lightness of Being", "The Lovers of Pont-Neuf" şi "The English Patient", pentru care a primit Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.

Ea a lucrat cu cineaşti precum Jean-Luc Godard, Leos Carax sau Louis Malle, dar şi cu polonezul Krzysztof Kieslowski, americanul Abel Ferrara, suedezul Lasse Hallström, britanicul John Boorman sau austriacul Michael Haneke.

Actriţa adună premii, de la César până la trofeul BAFTA, inclusiv premii pentru interpretare la festivalurile de la Cannes, Berlin şi Veneţia. Ea a fost onorată în 2022 la un alt festival de film spaniol, cel de la San Sebastian.