Justiţia, pe un butoi de pulbere! Şefa ÎCCJ, criticată de o altă judecătoare: 'Nu poate acoperi ameninţarea directă adresată judecătorilor ÎCCJ'

Scandalul stârnit de ameninţările preşedintei ÎCCJ la adresa judecătorilor din subordine este departe de a se încheia. După ce a afirmat că îi va da pe mâna Inspecţiei Judiciare pe judecătorii care nu îşi motivează deciziile până în septembrie, Cristina Tarcea a fost criticată de Inspecţia Judiciară. O altă judecătoare cunoscută, Adina Daria Lupea, de la Curtea de Apel Cluj, dă dreptate Inspecţiei Judiciară şi îşi exprimă speranţa că alţi conducători de instanţe nu vor urma exemplul şefei ÎCCJ.

"Trebuie să dau dreptate inspecției. Într-adevăr, ei solicită informări. Sub vechiul CSM erau lunare, acum sunt semestriale. Cumva și fenomenul acesta al întârzierilor în redactări trebuie reglementat, la nivel național, desigur având în vedere volumul de cauze, complexitatea, încărcătură pe judecător și multe alte criterii. Însă trebuie respectat și dreptul judecătorilor la concediul de odihnă, nu poți veni să îl calci în picioare. Orice ar spune acum doamna președinta, nu poate acoperi amenințarea directă adresată judecătorilor ICCJ. Sper că niciun președinte de instanța din țară să nu îi urmeze exemplul și să mai evite să condiționeze concediul de odihnă de restante care nu depășesc 90 de zile. Bine, ele există în întreg sistemul, avem în lucru pe an sute de dosare, suntem în scheme insuficiente, redactările în termen sunt cu preţul orelor suplimentare, a suprasolicitării grefierilor dactilografi și a judecătorilor, este o problema sistemică. Însă ce pot afirma cu mâna pe inimă este că IJ nu a fost niciodată absurdă. Niciodată un judecător nu a fost cercetat disciplinar pentru întârzieri de 6 luni , nici măcar de un an. De acolo încolo, ne revine și nouă responsabilitatea de a ne gestiona cumva activitatea. Dar să vii să spui că inspecția a amenințat cu acțiuni disciplinare, e prea mult. Amenințarea (amenințările) vin din partea conducătorilor de instanțe. În unele situații, ei înșiși având restante mari la redactare", scrie Adina Daria Lupea pe Facebook.

Inspecția Judiciară a precizat, într-un răspuns pentru MEDIAFAX privind declarația președintei instanței supreme potrivit căreia IJ ar fi efectuat presiuni asupra instanțelor când a cerut redactarea motivărilor, că acest lucru este inacceptabil, mai ales pentru că întârzierile au cauze obiective.

