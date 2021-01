Kelemen Hunor a anunţat că se va vaccina: Am încredere în medicină şi în ştiinţă; nu există niciun pericol

Vicepremierul Kelemen Hunor a anunţat, marţi seara, că se va vaccina împotriva COVID-19, întrucât are încredere în medicină şi în ştiinţă şi ştie că acest nou tip de vaccin nu reprezintă un pericol.

Kelemen Hunor a declarat la Antena 3 că ia calcul inclusiv posibilitatea de a se vaccina în faţa camerelor, pentru a da un exemplu celor care sunt sceptici şi a susţinut că trebuie ca fiecare să lupte împotriva teoriilor conspiraţioniste.

"Da, absolut, da (se vaccinează-nr). Când îmi vine rândul, în etapa a II-a, da. Şi mă gândesc, mi-au zis şi colegii mei, am făcut şi nişte sondaje, cercetări sociologice, că dacă o fac în faţa camerelor, public, atunci va fi un exemplu pentru cei care sunt sceptici. Da, deci eu am încredere în această tehnologie, am încredere în medicină şi în ştiinţă şi ştiu acest nou tip de vaccin ce înseamnă şi nu există niciun pericol. Deci, trebuie să luptăm cu toţii împotriva teoriilor conspiraţioniste şi trebuie să spunem: oameni buni, e o şansă uriaşă. Gândiţi-vă prin medicină câte boli au dispărut, ce s-a întâmplat doar în secolul XX (...). Deci, nu există niciun pericol şi când îmi vine rândul, nu vreau să sar peste rând, nici nu se pune problema, merg şi mă vaccinez", a spus el.Întrebat dacă este mulţumit de felul în care decurge campania de vaccinare, vicepremierul a răspuns că în perioada următoare trebuie ca şi oamenii simpli să fie implicaţi în campania de comunicare ce vizează imunizarea anti-COVID-19."Trebuie să vinzi povestea: m-am vaccinat, sunt în siguranţă, trebuie multă implicare din acest punct de vedere şi o altă metodă de abordare este absolut necesară, pentru că aşa poţi să îi convingi pe cei care sunt sceptici. Bun, va rămâne un segment care va spune nu, dar cei care sunt sceptici, cei care aşteaptă să vadă dacă există efecte adverse, există probleme, probabil că dacă vor vedea că nu există nicio problemă, nu există niciun pericol, atunci se vor înscrie şi ei. Deci, da, trebuie intensificată campania şi trebuie diversificată campania. Am spus că dacă e nevoie, atunci, prin exemplul meu personal, prin exemplele noastre personale şi politicienii şi formatorii de opinie ar trebui să ne implicăm, până la urmă este vorba despre viaţa noastră, despre şansa noastră, despre viitorul nostru", a subliniat Kelemen Hunor.