Keşeru, mesaj pentru copiii prezenţi la meciul România - Norvegia: Vă mulţumim, aţi fost minunaţi

Claudiu Keşeru a postat, joi, un mesaj pe Facebook adresat copiilor care au asistat, în urmă cu două zile, la meciul naţionalei României cu Norvegia, din preliminariile Euro-2020.

“Am trăit poate unul dintre cele mai frumoase sentimente pe un stadion din toata viaţa mea. Am simţit căldura voastră, entuziasmul şi bucuria şi ne-aţi impresionat enorm. Chiar dacă nu am câştigat 3 puncte, am câştigat 30 000 de suporteri! Vă mulţumim, copii! Aţi fost minunaţi!”, a notat Keşeru.

Şi Ianis Hagi a postat un mesaj despre copiii de pe Arena Naţională: “Am avut privilegiul de a simţi cum îmi tremură inima de emotţie la auzul vuietelor create de copii, patrioţi ce şi-au luat în serios rolul de suporteri adevăraţi. Pot spune că, molipsită de bucuria tinerilor spectatori, România a intrat pe teren cu entuziasm şi sete de victorie. 30.000 de copii. O atmosferă de vis. O Românie frumoasă”.

România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. România rămâne pe locul al treilea al grupei.

La această partidă au asistat 29.854 de copii şi însoţitori ai acestora, după ce UEFA a sancţionat echipa României cu un meci cu porţile închise.