Kevin Mayer, care a coordonat lansarea serviciului de streaming Disney Plus, părăseşte compania pentru postul de CEO al platformei TikTok, informează Variety, potrivit news.ro.

Mayer a fost numit şi COO al ByteDance, gigantul tehnologic chinez care deţine TikTok. Cel mai recent, el a fost preşedinte al segmentului Direct-to-Consumer and International al Disney, din 2018. Din acel post a supervizat lansările Disney Plus, ESPN Plus şi integrarea Hulu.

Funcţia lui Mayer va fi preluată de Rebecca Campbell.

Marţi a fost anunţat şi că preşedinele Walt Disney World Resort, Josh D’Amaro, a fost numit preşedinte al Disney Parks, Experiences and Products, preluând astfel funcţia lui Bob Chapek, care a devenit în februarie CEO Disney.

Kevin Mayer era considerat favorit la acest post după plecarea lui Bob Iger.

„Kevin a avut un impact extraordinar în compania noastră de-a lungul anilor. El a făcut o treabă magistrală prin coordonarea şi creşterea portofoliului nostru de servicii de streaming”, a transmis Chapek într-un comunicat.

Campbell, care va superviza acum Disney Plus şi celelalte servicii de streaming ale companiei, face parte din echipă de 23 de ani.

La TikTok şi ByteDance, Mayer va răspunde direct fondatorului Yiming Zhang.

Actualul preşedinte al TikTok, Alex Zhu, va fi vicepreşedinte de produs şi strategie al ByteDance.

Din funcţia de COO al ByteDance, Kevin Mayer va coordona TikTok, Helo - platformă social media din India şi alte afaceri ale companiei.

Într-un comunicat remis de TikTok, Mayer a spus: „Sunt încântat să am ocazia de a mă alătura uimitoarei echipe de la ByteDance. Ca toată lumea, am fost impresionat să văd compania construind ceva incredibil de rar în TikTok - o comunitate online globală creativă şi pozitivă - şi sunt încântat să ajut la conducerea următoarei faze a călătoriei ByteDance, având în vedere că ea continuă să se extindă”.

Mayer, care a lucrat pentru Disney între anii 1993 şi 2000 şi din 2005 până în prezent, va rămâne în Los Angeles, unde TikTok a deschis recent noi birouri. El se va alătura oficial companiei pe 1 iunie.