KeysFin: Industria de software din România va depăşi valoarea de 9,2 miliarde de euro, în acest an

Industria de software din România va depăşi valoarea de 9,2 miliarde de euro, în acest an, în creştere cu aproximativ 10% faţă de 2020, când nivelul acesteia a trecut de 8,3 miliarde de euro, arată estimările consultanţilor KeysFin, într-o analiză de piaţă, publicată joi.

Conform sursei citate, anul trecut, în România activau aproape 27.000 de companii din domeniul software, cu 9% mai multe decât în 2019, şi cu 104% peste numărul înregistrat în anul 2010. Dintre acestea, 25.300 sunt microîntreprinderi, 1.100 companii mici, 353 companii medii şi 21 companii mari.

Pe acest fond, ponderea cifrei de afaceri generate de companiile active în sectorul IT&C s-a majorat de la 32% în 2010, la peste 57% în 2020, în timp ce la nivelul cifrei de afaceri totale generate de companiile non-financiare din România ponderea industriei de software a urcat la peste 2,4% din total, în anul anterior, de la 1,1%, cu zece ani în urmă.

Totodată, rezultatul net înregistrat în domeniu a ajuns la aproape 986 milioane de euro, în 2020, în creştere cu 3,5% comparativ cu datele din 2019. În cursul anului trecut, companiile din industria de software au generat 77% din rezultatul net înregistrat de întreg sectorul IT&C şi 4,6% din rezultatul net al tuturor companiilor non-financiare din România.

În topul primelor zece companii de software de pe plan local, IBM România SRL este prima, cu o cifră de afaceri de aproape 196 milioane de euro în 2020. Podiumul este completat de Bitdefender SRL, cu afaceri de 178,5 milioane de lei, respectiv de Oracle România SRL - cu o cifră a afacerii de 168 milioane de euro.

Per total, cele mai mari zece companii din industrie au cumulat afaceri de aproximativ 1,4 miliarde euro, echivalentul a 16,4% din total.

Pe segmentul resurselor umane, datele centralizate de KeysFin arată că numărul de angajaţi din industria software a crescut, în România, cu 4% faţă de 2019, la aproape 138.000, ceea ce înseamnă 70% din totalul forţei de muncă din IT&C şi 3,4% din numărul angajaţilor din toate companiile non-financiare din România, în 2020.

Conform celor ai recente date de la Eurostat, din 2019, ţara noastră a ocupat locul 4 ca pondere a numărului de absolvenţi IT în total absolvenţi cu studii superioare (ISCED 5-8)/ţară, din Uniunea Europeană, după Estonia - cu 8%, Irlanda (7,8%) şi Finlanda (7,4%). Numărul absolvenţilor era de aproximativ 7.900/an dintr-un total de 125.000.

La nivelul UE au fost 158 de mii de absolvenţi cu specializare IT&C dintr-un total de 4 milioane de absolvenţi cu studii superioare în 2019, iar România a ocupat locul 5 ca pondere de absolvenţi IT din total absolvenţi IT la nivelul UE (după Germania cu 18,7%, Franţa cu 18,3%, Spania 12,2% şi Polonia cu 11% din totalul absolvenţilor IT din UE).

Analiza întocmită de KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanţelor (la sfârşitul perioadei) care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN: 5821 (Activităţi de editare a jocurilor de calculator), 5829 (Activităţi de editare a altor produse software), 6201 (Activităţi de realizare a software-ului la comandă), 6202 (Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei), 6203 (Activităţi de management - gestiune şi exploatare - a mijloacelor de calcul), 6209 (Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei), 6311 (Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe) sau 6312 (Activităţi ale portalurilor web), potrivit Agerpres.ro.

