Klaus Iohanis se declară îngrijorat și cere echilibru în întărirea flancului estic: Flancul estic trebuie să fie puternic pentru a apăra întreaga aliantă

Președintele Klaus Iohannis a declarat după întâlnirea cu Kamala Harris că Româniaa a avertizat în privința intențiilor Rusiei de a atac dinspre sud și a pus accentul pe întărirea flancului estic al NATO.

„Rusia a atacat din sud, din nordul Mării Negre iar acesta este un scenariu cu privire la care noi am avertizat de-a lungul anilor. Pe de altă parte România are aproximativ 650 km de frontieră cu Ucraina, cea mai lungă graniță a României. Desigur suntem îngrijorați în ceea ce privește flancul estic și de aceea lucrăm pentru a consolida a flancul de este. Am ridicat problema flancului estic care trebuie să fie puternic și bine echlibrat. Flancul estic trebuie să fie puternic pentru a apăra întreaga aliantă.”