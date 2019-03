Klaus Iohannis a lansat un nou atac: 'Unii politicieni sunt tributari reflexelor comuniste, autoritariste'

Președintele Klaus Iohannis a lansat miercuri un nou atac la adresa liderilor coaliției de guvernare, spunând că sectorul privat, ”atât de defăimat mai nou de unii politicieni tributari reflexelor comuniste”, merită apreciat pentru angajamentul de a fi tot prezent în viața comunității. Declarația a fost făcută la deschiderea Galei MERITO.

”Știți, apropo de bănci - nu poate să îți placă la catedră dacă nu ți-a plăcut în bancă. Păreți viitori și actuali dascăli foarte buni după cum stați în bănci.

Dragi profesori și elevi,

Domnule Președinte al Romanian Business Leaders,

Stimați reprezentanți ai mediului de business,

Onorată asistență,

Mă bucur să fiu prezent la un eveniment dedicat celor care se implică să schimbe în bine România în cel mai eficient mod posibil: prin educarea, cu dedicație și perseverență, a copiilor săi, a copiilor României. Gala de astăzi arată că societatea oferă recunoaștere profesorilor cu merite deosebite, chiar dacă, din păcate, de prea multe ori, statul nu este capabil să o facă.

Sectorul privat, atât de defăimat mai nou de unii politicieni tributari reflexelor comuniste, autoritariste, merită apreciat pentru angajamentul de a fi tot mai prezent în viața comunității și de a suplini nevoi pe care actuala guvernare pur și simplu le ignoră. Din experiența mea de dascăl, știu că hotărâtoare pentru succesul adultului de mâine este interacțiunea dintre elev și profesor.

Capacitatea de a inspira, de a încuraja un tânăr să-și dezvolte abilitățile și să devină performant reprezintă esența acestei profesii de care, recunosc, sunt încă puternic atașat și care este foarte importantă pentru viitorul societății noastre.

Pe parcursul mandatului de Președinte, am adus în atenția opiniei publice o serie de teme din zona învățământului, reunite în cadrul Proiectului «România Educată», a cărui formă preliminară am lansat-o în dezbatere în decembrie anul trecut.

Vă invit să ne scrieți și să ne împărtășiți experiența dumneavoastră, dar și ideile pe care le aveți legate de cum ar trebui să arate sistemul de învățământ în România la orizontul anului 2030.

Cariera didactică a fost una dintre cele mai intens dezbătute teme ale Proiectului «România Educată». Din toate discuțiile pe care le-am avut au reieșit mai multe deziderate clare, precum nevoia de a susține cadrele didactice printr-un proces riguros de selecție, dar și prin formare inițială și formare continuă de calitate, cu o pronunțată expunere la medii diverse de învățare.

Vorbim apoi de nevoia dascălilor de fi sprijiniți prin mentorat și de a nu mai fi împovărați de excesul birocratic care ajunge, de exemplu, să condiționeze promovarea de pregătirea unor stufoase dosare cu acte.

Ce a mai reieșit din dezbateri este și necesitatea unor echipe funcționale și suficiente de consilieri școlari, care să vină în sprijinul cadrelor didactice. Dascălii au nevoie de acces ușor la specializări suplimentare și de diversificarea rolurilor pe care le pot adopta în școli. Nu în ultimul rând, cei care au performanțe trebuie să fie răsplătiți, iar cei care nu fac cinste acestei profesii să părăsească sistemul de educație.

În orice discuție despre îmbunătățirea calității procesului educațional, cadrele didactice trebuie privite ca un partener-cheie și nu ca un actor pasiv, supus dispozițiilor sau deciziilor statului de la nivel central. Cea mai bună dovadă sunt chiar cele, până acum, trei – și de astăzi patru – generații de profesori «MERITO».

Dumneavoastră sunteți acei dascăli care nu ați așteptat reformele venite din Parlament sau de la Minister, ci ați venit cu soluții și proiecte proprii, și ați reușit. Vă felicit pentru această implicare și vă urez să continuați să luptați pentru ca fiecare copil din România să aibă o șansă la un viitor mai bun, fiindcă, în definitiv, pentru asta trăiește dascălul, să educe elevul, tânărul, studentul, în așa fel încât el să aibă succes în viață - în viața de tânăr și, pe urmă, în toată viața de membru responsabil al societății.

Doamnelor și domnilor,

Responsabilitatea socială a companiilor românești nu mai este de multă vreme un fenomen izolat, iar eforturile pe care le-au depus acestea în sprijinul comunităților trebuie apreciate și salutate.

Faptul că avem astăzi, aici, mulți oameni de afaceri implicați în proiecte educaționale ne arată că există deschidere din partea sectorului privat pentru cooperarea cu sistemul educațional public din țara noastră. O colaborare care nu poate fi decât de bun augur, mai ales atunci când contribuie la încurajarea exemplelor de bună practică, a cadrelor didactice care promovează educația de calitate, a managementului pro-activ în școli sau a utilizării de echipamente moderne.

Este important ca statul să nu pună piedici mediului de afaceri atunci când acesta vrea să se implice în educație. Investițiile ar trebui să fie încurajate și nu doar sub forma unor sponsorizări pentru dotări, ci și ca parte a unor intervenții mai sistemice.

Eu cred cu tărie că «România Educată» va deveni realitate atunci când va exista o colaborare reală a mediului competitiv de business cu statul pentru o educație incluzivă de foarte bună calitate.

Doamnelor și domnilor,

În anul în care se premiază cea de-a patra generație de profesori «MERITO», ne confruntăm cu provocări severe, care riscă să afecteze însuși fundamentul democratic al României. Multe dintre aceste provocări, care ajung să pună în discuție chiar și parcursul european al țării noastre, au rezultat inclusiv din neglijarea, decenii la rând, a educației românești.

La 30 de ani de la Revoluție și după un secol de unitate națională, românii își doresc un stat de drept funcțional și o economie dezvoltată. De fapt, ambele sunt clădite pe activism civic, gândire critică și pe un spirit antreprenorial bazat atât pe accesul la informație, cât și pe interpretarea corectă a acesteia.

Prin Proiectul «România Educată», mi-am propus să atrag întreaga societate în cea mai amplă dezbatere pe tema educației. Sper ca dumneavoastră, în calitate de agenți ai schimbării în educație, să fiți parte activă și implicată a acestei dezbateri.

În încheiere, dați-mi voie să felicit persoanele premiate astăzi! Meritele dumneavoastră sunt incontestabile și mă bucur că elevii pe care îi îndrumați au șansa uriașă de a beneficia de adevărați mentori în procesul lor educațional.

Câteva cuvinte despre ce am făcut noi înainte să venim în această sală. Am avut o întâlnire cu profesorii «MERITO», o întâlnire foarte bună, din punctul meu de vedere. Cum au perceput-o colegii dumneavoastră probabil o să vă spună după ce plec eu. A fost o întâlnire foarte bună și m-am bucurat că, într-o discuție informală, care nu a durat foarte mult, dar a fost foarte intensă, ați reușit să îmi transmiteți preocupări, gânduri, soluții, idei. Cred că cel mai important lucru cu care am rămas din această întâlnire este că se poate. Deci, haideți să o facem!”, a spus Klaus Iohannis.

