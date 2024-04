Se construiește o autostradă uriașă: pleacă din România de la Marea Neagră până la Marea Baltică/ VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Inițativei celor 3 Mări și a explicat că toate țările din regiune sunt determinate să construiască autostrada Via Carpatica, care va lega Marea Neagră de Marea Baltică.

„Discuțiile au fost foarte bune și din poziționarea pe care am avut-o eu aș sublinia două proiecte care nouă ni se par deosebit de importante. Este vorba de conectarea întregului flanc estic atât pe drum cât și pe cale ferată, sunt două proiecte care leagă Marea Neagră de Baltică și aceste două proiecte pentru noi au o importanță deosebită. Se știe că avem în marja Summitului Inițiativei de câțiva ani încoace forumul economic la care România a participat și în acest an și credem că și de aici vom reuși să avem o implicare crescută a sectorului privat, care duce lucrurile mai departe.

În fiecare an am încercat să atragem noi membri și vă reamintesc că în septembrie Summitul a avut loc la București și am reușit să obținem acordul tuturor participanților ca Republica Moldova și Ucraina să devină țări participante asociate, un statut foarte aproape de un statut membru care ne pune în situația să avem proiecte mult mai bune. Avem și parteneri strategici, când am avut Summitul la București am reușit să aducem ca parteneri strategici Statele Unite, Comisia Europeană și Germani. Acum avem un nou pertener, Japonia Lucrurile merg bine și arată că există un interes global crescut pentru această inițiativă”, a declarat Klaus Iohannis.

Ce înseamnă autostrada Via Carpatia

România este una dintre ţările care au aderat la proiectul rutier Via Carpatia, o autostradă care urmează să lege Marea Mediterană de Marea Baltică. Noua autostradă, aflată deocamdată la nivel de discuţii, are două trasee propuse pe teritoriul României.

Numit „Via Carpatia”, proiectul a primit deja adeziunea a şapte ţări – Lituania, Ungaria, Slovacia, Polonia, România, Ucraina şi Turcia.

Nu a fost furnizată nicio cifră privind costul proiectului sau data la care va fi demarat, însă promotorii speră să obţină o contribuţie de la UE pentru finanţarea sa.

Autostrada Via Carpathia este de mai mulţi ani inclusă pe lista proiectelor internaţionale rutiere în care este implicată România. Ea apare de fapt şi pe site-ul Companiei de Autostrăzi, existând două variante de traseu.

Ruta principală constă în construirea unei autostrăzi pe traseul Borş (la graniţa cu Ungaria, acolo unde trebuie să ajungă şi Autostrada Transilvania)-Oradea-Arad-Timişoara-Lugoj-Drobeta Turnu Severin-Vînju Mare-Calafa (la graniţa cu Bulgaria).O parte din autostradă deja există, între Arad şi Lugoj. Lungimea totală a autostrăzii este de 462 km.