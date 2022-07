Klaus Iohannis atrage atenția asupra problemelor din sănătate: 'Asistenții și moașele, afectați de întârzierea reformei'

Asistenții și moașele au fost printre cei mai afectați de întârzierea reformei din sănătate, de lipsa de materiale sanitare și de personal, de volumul mare de muncă și de infrastructura precară, susține Klaus Iohannis într-un mesaj adresat la 20 de ani de funcționare a Ordinului Asistenților.

„Începând cu anul 2020, România, ca toate statele lumii, a traversat o criză fără precedent, care a avut un impact puternic asupra sistemului de sănătate. Dumneavoastră ați devenit, alături de ceilalți membri ai echipelor medicale, eroii din primele linii ale unei lupte dramatice împotriva unui virus agresiv. Empatia și simțul datoriei v-au dat puterea să treceți prin această perioadă extrem de solicitantă. Din păcate, însă, mulți dintre colegii dumneavoastră și-au pierdut viața, încercând să-și salveze semenii. Criza umanitară declanșată la începutul acestui an la granițele României a reprezentat o nouă presiune, care a arătat importanța unei profesii de lungă tradiție și cu puternic fundament social”, se arată în mesajul transmis de Klaus Iohannis în cadrul Conferinţei „A look back to lead forward: tracing new paths to excellence in nursing and midwifery”, organizate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Șeful statului susține că asistenții și moașele au fost printre cei mai afectați de întârzierea reformei sistemului de sănătate, de lipsa de materiale sanitare și de personal, de volumul foarte mare de muncă și de infrastructura precară.

„Astfel, cei 180.000 de asistenți medicali reprezintă nu doar cea mai numeroasă resursă din sistemul de sănătate, ci și o componentă esențială a echipei medicale, o forță a modernizării și a eficientizării sistemului de sănătate, precum și un vector important al reconstrucției încrederii populației. Tocmai de aceea, sunt necesare eforturi comune pentru dezvoltarea unor programe de studii și de instruire cât mai competitive, care să ofere acestor profesii abilități și competențe care se pot adapta”, arată președintele.

Acesta spune că profesiile de asistent medical și moașă sunt ghidate de un set intrinsec de valori și principii fundamentale, care au în centru dăruirea pentru protejarea vieții și a sănătății semenilor, și că „misiunea statului trebuie să fie la înălțimea valorilor pe care le susțineți în fiecare zi și care contribuie la crearea unei societăți echitabile și mai pline de compasiune”.