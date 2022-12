Klaus Iohannis: E prea devreme să intre Schengen pe ordinea de zi în februarie 2023

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Cotroceni, despre adererea României la spațiul Schengen, la finalul unei discuții cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola:

- „Consiliul European din 9 si 10 februarie nu va avea pe ordinea de zi subiectul Schengen. Dupa parerea mea, este oricum prea devreme. Pana pe 15 ianuarie e greu de crezut ca se poate intampla ceva, nu ma astept in doua sapt sa se rezolve problema abordarii austriece si problema abordarii olandeze fata de Bulgaria. Trebuie sa intelegem ca aceste chestiuni trebuie sa se rezolve inainte sa se voteze in Consiliul JAI. Nu ma astept ca la Consiliul extraordinar din februarie sa fie dezbatuta acesta tema Schengen. Sigur, va fi discutata intre noi, dar fara sa apara in concluzii. Sunt optimist ca vom gasit solutii pentru votul austriac si pentru abordarea olandeza fiindca cea mai buna solutie este ca Romania si Bulgaria sa primeasca un vot in acelasi timp, deci sa intre impreuna in spatiul Schengen”

- „Am apreciat implicarea doamnei presedinte personal, dar si a Parlamentului European in speta Schengen. Au fost din capul locului de partea noastra si au reconamdat si prin vot politic si prin discutii politice primirea Romaniei in spatiul Schengen. Am rugat-o pe dna presedinte sa pastreze aceasta abordare si optimism in continaure, cu speranta noastra legitima ca in anul care vine, curand in 2023, Romania sa devina parte din spatiul Schengen”