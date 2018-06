Klaus Iohannis nu a avut parte de această onoare: Ce i-a dat Donald Trump lui Kim Jong Un - VIDEO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri că a făcut schimb de numere de telefon cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, precizând că urmează să discute duminică.

Programul nuclear nord-coreean reprezintă "cea mai mare problemă a Statelor Unite. Am rezolvat problema. Acum definitivăm, dar problema este în mare parte rezolvată", a declarat Donald Trump vineri, scrie mediafax.ro.

Citește și: Lovitură pentru Mihai Gâdea! Documentul pe care i l-ar fi trimis Laura Codruța Kovesi

"Am semnat un document foarte bun. Dar mai important decât documentul semnat este faptul că am o relaţie bună cu Kim Jong Un. Este un lucru foarte important. Acum îl pot suna... I-am dat un număr direct. Mă poate suna acum dacă are vreo dificultate. Comunicăm. Oamenii sunt şocaţi", a adăugat Donald Trump, într-un interviu acordat postului Fox News.

"Lumea se gândea că Donald Trump va începe să bombardeze peste tot, dar este exact invers", a subliniat liderul de la Casa Albă.

Citește și: EXCLUSIV! Claudiu Manda șochează! Vrea să facă plângere penală împotriva lui Adrian Năstase și Ion Iliescu!? Cum îl umilește șeful Comisiei SRI pe colegul său Florin Iordache

Întrebat în cadrul interviului acordat Fox News ce va face duminică, în contextul în care în Statele Unite este celebrată Ziua Tatălui, Donald Trump a precizat: "Voi suna în Coreea de Nord".