Klaus Iohannis, reacție de ultimă oră după anunțul lui Joe Biden: 'Începe o nouă etapă a programului de reactoare modulare în România'

Președintele României, Klaus Iohannis, anunță că țara noastră intră într-o nouă etapă a în programul de reactoare modulare.

„Salut anunțul președintelui Biden privind cooperarea energetică dintre Români și Statele Unite ale Americii, cu 14 milioane de dolari pentru o nouă etapă a programului de reactoare modulare în România. Asigurarea securității energetice este un obiectiv comun al Parteneriatului Strategic între România și SUA”, a fost mesajul președintelui, pe Twitter.

Primul reactor modular mic (SMR) din România va fi instalat la fosta termocentrală de la Doicești, din județul Dâmbovița, au anunțat la finalul lunii iunie Nuclearelectrica și compania americană NuScale la un seminar organizat la București în parteneriat cu Departamentul de Comerț al Statelor Unite.

România devine astfel una dintre primele țări din lume - și prima din Europa - ce implementează tehnologia inovatoare și sigură a reactoarelor modulare mici NuScale, care permit furnizarea de energie „curată”.

Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu care a costat 1,2 milioane de dolari, fonduri primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021 în cadrul unui grant oferit de guvernul american pentru a identifica și evalua diferite amplasamente pentru implementarea reactoarelor modulare mici în România.

„În urma studiului, au fost identificate mai multe potențiale amplasamente adecvate. Amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind considerat adecvat în această fază conform criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale”, a declarat atunci Cosmin Ghiță, directorul Nuclearelectrica.

În urma selectării amplasamentului, România are potențialul de a implementa primele reactoare modulare mici din Europa și de a deveni un catalizator pentru implementarea SMR în regiune, în special în alte țări din cadrul Inițiativei celor Trei Mări care doresc să își consolideze securitatea energetică cu o sursă de energie sigură, stabilă, accesibilă și curată și să își atingă în același timp obiectivele de decarbonizare.

Fiind printre primele țări care se alătură demersului de independență energetică cu una dintre cele mai avansate tehnologii de energie nucleară, tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, România va obține o poziție de lider și multiple beneficii socio-economice: are potențialul de a deveni o bază pentru susținerea producției și asamblarea componentelor SMR și un centru de pregătire și formare a viitorilor operatori și specialiști. În acest sens, România va dezvolta primul simulator pentru camera de comandă a unui SMR NuScale din Europa, care va fi utilizat pentru formarea noii generații de ingineri.

I welcome the announcement of President Biden @POTUS regarding the energy cooperation between Romania???????? & the United States????????, with $14 million for a new stage of the modular reactors program in Romania. Ensuring energy security is a joint objective of ???????????????? Strategic Partnership.