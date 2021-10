Kylian Mbappe rupe tăcerea: Cum a eșuat transferul la Real Madrid

Starul francez Kylian Mbappé oferă detalii importante despre transferul eșuat la Real Madrid, în vară, în cadrul unui interviu ce urmează a fi difuzat marți, de RMC Sport. Într-un extras publicat în avanpremieră, francezul face declarații tranșante referitoare le negocierile sale cu PSG.

Un interviu amplu cu Kylian Mbappé va fi difuzat în cadrul podcastului Rothen S’Enflamme, în care internaționalul francez face o serie de afirmații surprinzătoare.

Întreaga lume a fotbalului a vorbit despre acest posibil transfer, în această vară, dar Kylian Mbappé a preferat să păstreze tăcerea. În interviul celor de la RMC Sport, Mbappé destăinuie dorința sa de a fi plecat la Real Madrid în această vară, negând acuzele conform cărora ar fi așteptat sfârșitul lunii august și ultimele zile ale perioadei de transfer pentru a comunica clubului PSG dorința sa de a pleca cu un an înainte de sfârșitul contractului său.

"Am cerut să plec, pentru că din moment ce nu am vrut să prelungesc, am vrut ca clubul să aibă parte de o sumă de transfer, cu care să poată aduce un înlocuitor de calitate", explică el în cadrul interviului.

”PSG este un club care mi-a adus multe, am fost mereu fericit, în cei patru ani pe care i-am petrecut aici, și încă sunt. Am anunțat suficient de devreme pentru ca clubul să știe. Am vrut ca toată lumea să aibă de câștigat, să mergem mână în mână, să facem o afacere bună și am respectat acest lucru. Am spus: dacă nu vreți să plec, rămân", a explicat el, puțin surprins de amploarea pe care a luat-o intenția sa de a se transfera.

"Oamenii au spus că am refuzat șase sau șapte oferte de prelungire, că nu mai vreau să vorbesc cu Leonardo, nu este absolut deloc adevărat. Oamenii îmi spun: "Kylian, acum vorbești cu președintele"."

”Poziția mea a fost clară. Am spus că vreau să plec și am spus-o de la început. Personal, nu prea am apreciat faptul că au spus despre mine că aș fi anunțat în ultima săptămână din august, pentru că asta sună a furt, a minciună. Am spus la sfârșitul lunii iulie că vreau să plec.”, a mai adăugat francezul.

Interviul de două ore ce va fi difuzat marți va cuprinde răspunsuri și la alte subiecte precum participarea la echipa națională sau sosirea la PSG a lui Messi.