La Teatrul Odeon, în premieră, spectacolul 'Julieta fără Romeo'

Spectacolul "Julieta fără Romeo", în regia lui Bogdan Theodor Olteanu, cu Ioana Bugarin, Elvira Deatcu şi Ruxandra Maniu, va fi prezentat în premieră, sâmbătă şi duminică, de la ora 19,30, la Sala Studio a Teatrului Odeon, conform agerpres.

"Julieta vrea la Bucureşti. Marta se luptă pentru o familie perfectă. Iar Sonia este rătăcită printre oameni care au prea mulţi bani ca să-şi mai dea seama ce se întâmplă în jurul lor. Plecând de la cele trei arhetipuri feminine din 'Romeo şi Julieta' de William Shakespeare, piesa îşi imaginează o versiune modernă a raporturilor dintre mamă, fiică şi doică, a opoziţiilor dintre datoria faţă de familie şi aspiraţii individuale. În compoziţia textului se strecoară referinţe la alte personaje feminine iconice şi texte canonice, care articulează un discurs intertextual despre feminitate în dramaturgia clasică", potrivit descrierii spectacolului.

"Acest spectacol este tributar pandemiei. Am început să lucrăm la el acum luni bune, într-o atmosferă distopică, pe când încercam cu toţii săînţelegem ce ni se întâmplă. Odată ce am putut să ne întoarcem într-o sală, am refuzat tot ceea ce ne aducea aminte de gălăgia în care am petrecut atâta timp. Am fugit de culori, de tehnologie, de muzică. Şi am ajuns aproape instinctiv la o montare care conţine doar text şi actorie. E simultan teatru şi o formă de terapie. Textul explorează ipoteza că identitatea este - într-o covârşitoare măsură - un act performativ. E un subiect prezent în toate filmele pe care le-am făcut, dar care îşi găseşte, probabil, cel mai bine locul pe o scenă. Am plecat - împreună cu Alex Mircioi - de la textul lui Shakespeare şi am ajuns într-un oraş generic de provincie. Unde cele trei femei esenţiale din 'Romeo şi Julieta' sunt prinse şi astăzi între presiuni nu foarte diferite", a declarat Bogdan Theodor Olteanu, citat într-un comunicat al Teatrului Odeon.