Lacul Nuntași, transformat în deșert din august, are din nou apă

Lacul Nuntași a fost salvat de o mână de oameni, după ce a secat pur și simplu. Bogdan Bola, George Niculescu, Tase Grasu și nea Vasile sunt cei care vor readuce întinderea de apă de 860 de hectare la forma de odinioară, potrivit republicaonline.ro

Demersurile au început în 2020, când Primăria a cerut ajutorul Prefecturii Constanța pentru a salva lacul celebru pentru beneficiile nămolului sapropelic.

„Mă bucur că, în calitate de prefect al județului Constanța, am putut să o fac. Indiferent de funcțiile pe care le ocupăm, suntem constănțeni, trăim aici, vrem să facem din Constanța un județ mai frumos”, a declarat fostul prefect al județului.

Astfel, el și Bogdan Bola, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au pornit intervențile. I-au contactat pe reprezentanții Ministerului Mediului, apoi au cerut acceptul Apelor Române, pentru ca ABADL să poată interveni. Celor doi li s-a alăturat și nea Vasile Băeșu, care a locuit în ultima lună și jumătate, pe lacul Nuntași, într-o rulotă. A stat zi și noapte și a muncit acolo. A mai fost ajutat, din când în când de echipa lui Tase Grasu, care este șef de formație la ABADL.

„Noi trăim aici. Nu e normal să intervenim, dacă putem, să reparăm un rău care s-a făcut?”, declară Bogdan Bola despre inițiativă.

Procesul nu s-a finalizat, fiind este unul de durată. Aici sunt luate în calcul condițiile de mediu, condițiile atmosferice dar și utililaje necesare reamenajării. Apa care umple lacul curge de la este la vest, dar vântul bate de la vest la est. Practic, o împinge înapoi. Mai mult de atât, pământul a este foarte uscat, un adevărat deșert, iar acest lucru a îngreunat cu mult munca.

„În ultima lună și jumătate, noi am decolmatat toată rețeaua de canale dintre cele trei lacuri. Am montat mire pe ele, pentru a putea monitoriza în permanență nivelul fiecărui lac în parte, iar astăzi, după mai multe zile de lucru, am dat drumul la ultimul dop de pe ultimul canal. Apa a început să intre în lacul Nuntași.”, a punctat directorul ABADL.

Fotul prefect de Constanța, George Niculecu și Bogdan Bola candidează pentru un post de deputat din partea PNL Constanța.