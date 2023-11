Le Graet susține că nu a avut niciodată un comportament nepotrivit față de femei: 'Nu am făcut nimic rău nicăieri și nimănui'

Noël Le Graët a fost interpelat marţi în comisia de anchetă din parlamentul francez cu privire la disfuncţionalităţile din cadrul mai multor federaţii sportive. Fostul preşedinte al Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF) a profitat de ocazie pentru a reitera că nu are nimic să-şi reproşeze în relaţia cu femeile, relatează RMC Sport.

Forţat să demisioneze în februarie 2023, Noël Le Graët a rămas în umbră timp de aproape un an. Însă marţi, fostul preşedinte al FFF a fost audiat de deputaţi. Avocaţii săi (care nu au fost prezenţi alături de el) pregătiseră terenul trimiţând o scrisoare deputaţilor în care îi avertizau că fostul oficial va păstra tăcerea în privinţa anumitor chestiuni. Acest lucru nu l-a împiedicat să reamintească tuturor condiţiile în care mandatul său a luat sfârşit, potrivit news.ro.

"Cred că a fost un linşaj mediatic nemeritat. Nu am făcut nimic rău nicăieri şi nimănui. Dar la un moment dat nu am mai putut suporta articolele zilnice. Am o familie cu trei copii mai mari - nu mai sunt mici - şi nouă nepoţi cu vârste cuprinse între 22 şi 30 de ani. Şi nu este neapărat agreabil să citeşti neadevăruri în fiecare zi în presa locală sau naţională. Nu voi spune mai multe despre acest subiect pentru că avocaţii mei au cerut anularea şi contestarea raportului de audit, pentru că în acest moment apărarea mea este că nu ştiu nimic despre el. Voi, cei din această sală, ştiţi mai multe decât mine. Eu nu ştiu".