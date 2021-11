Lege - instituțiile nu vor mai putea cere copii după actele emise deja de alte entități ale statului

Persoanele care au depus o cerere pentru a li se furniza un serviciu public nu vor mai trebui să facă drumuri suplimentare pentru obținerea unor copii de pe documentele deja emise de alte entități, instituțiile publice urmând a comunica pe e-mail între ele în acest sens, cu acordul solicitantului, potrivit unei legi oficializate cu foarte puțin timp în urmă.

Legea 267/2021, publicată chiar azi în Monitorul Oficial nr. 1.076, care are în vedere completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, vizează astfel debirocratizarea sistemului administrativ prin facilitarea obținerii de copii ale diverselor documente de care ar putea fi nevoie pentru soluționarea unei cereri printr-un simplu e-mail între instituții, cu acordul expres al celui care a făcut cererea.



„ (1) Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale.



(2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alin.(l), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public, (…)”, se arată în documentul amintit.



După ce măsura se va aplica, respectiv din 1 ianuarie 2022, cel puțin teoretic, după cum spun inițiatorii, relația dintre stat și cetățean va fi simplificată, mai ales în ceea ce privește interacțiunea cu instituțiile statului în anumite cazuri specifice, precum cumpărarea unei locuințe, schimbarea cărții de identitate, înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport și alte asemenea demersuri.



“Prin simplificare si debirocratizare se oferă cetățeanului predictibilitate, iar asta contribuie la creșterea încrederii populației în activitatea administrației publice. În plus, administrația publică ar demonsta că poate soluționa mai simplu și mai repede solicitările cetățenilor, iar asta va crește satisfacția față de actul de guvemare și administrare al țării”, se punctează în expunerea de motive ce a însoțit inițiativa în faza de proiect.



Totuși, cel puțin în primă fază, măsura se aplică instituțiilor centrale (ministere, autorități etc.), dar nu și primăriilor, serviciilor locale, taxelor și impozitelor locale. Acest lucru va fi posibil doar după ce va apărea un act normativ prin care să se stabilească regulile interogărilor inter-instituționale de date.