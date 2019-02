Lider PSD, după ce președintele a trimis bugetul la CCR - Tare mi-aș dori să-l suspendăm. E inconștient dacă își permite să facă lucrul acesta acum

Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a criticat decizia președintelui României de a trimite legea bugetului la CCR, mentionand ca la nivelul partidului nu se va lua o decizie de suspendare, insa personal si-ar dori acest lucru. Mai mult, liderul PSD Vaslui spune că șeful statului este inconstient.

"Klaus Iohannis are impresia că ne poate prosti pe toți în fiecare zi. Domnia sa a adoptat această manieră obstrucționistă în care, pas cu pas, încearcă să pună toate piedicile Guvernului actual pentru că nu este de culoarea sa politică și, în aceste condiții, ar dori, în mod subtil, să nu se prindă lumea, să pună toate frânele posibile activității guvernamentale și admnistrației publice locale, astfel încât să apară ideea că singurul tătucă al națiunii care are grijă de cetățenii României este domnul Klaus Iohannis. Dorește doar sa impiedice bugetul. Noi investim in programele nationale fonduri UE intr-un numar masiv de lucrari. Facem progrese remarcabile in ce priveste drumurile, scolile. Imi pare foarte rau de masura pe care trebuie sa o luam. Nu il vom suspenda, dar tare mi-as dori. Evident ca nu se va intampla, ca sunt comandamente politice mai inalte, care nu ne permit sa ne jucam cu asemenea chestiuni. E inconstient daca isi permite sa faca lucrul acesta in momentul acesta", a declarat, la Digi24, Dumitru Buzatu.

