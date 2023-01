Liderii anului 2022 în muzica pentru copii: Bogdan Negroiu, Mihai Alexandru și Ilioara Radu sunt în competiția pentru compozitorul anului

Se spune ca muzica este un medicament pentru minte si suflet, iar psihologii sustin ca atunci cand vorbim despre dezvoltarea copiilor nostri, muzica ar trebui sa treaca pe primul loc. Muzica ii ajuta pe cei mici sa se dezvolte din punct de vedere intelectual, emotional si social, si incurajeaza dezvoltarea motorie si limbajul, scrie itsybitsy.ro.

La Gala Itsy Bitsy de anul acesta premiem oamenii care, prin muzica lor, au reusit sa ajunga la inimile multor generatii de copii, reusind sa le insufle dragostea si pasiunea pentru muzica.

Bogdan Negroiu

Liderul trupei El Negro, Bogdan Negroiu, a fost nominalizat în cursa pentru titlul de „Compozitorul Anului”, secțiunea dedicată muzicii pentru copii, organizată de postul de radio dedicat celor mici,ItsyBitsy FM.

Activ în lumea muzicală de mai bine de două decenii și tată a doi copii, Bogdan Negroiu este Producătorul General la LUNAtech SOUND - (studio de înregistrări și agenție de booking&events) cu o pondere importantă în susținerea noilor talente muzicale românești.

Extrem de prolific în materie de compoziție muzicală (muzică, versuri, orchestrații), Bogdan Negroiu a compus până acum piese pentru câștigătoarea super-producției ”Românii au talent” (Ana-Maria Mărgean - ”Minte-mă frumos”) pentru finalista X FACTOR (BryanaHolingher - Fărădelege) pentru Iarina Popescu - reprezentanta României la SanRemo Jr. 2022, pentru Alessia (locul 1 EXCENTRIP ROMÂNIA 2022) w.ARIA (solistă în musical-urile ”School of Rock, Sunetul Muzicii), Carina Veghiu, OCTAGROOVE band, COR CU DOR, Victoria Ionescu și alți artiști ai Operei Comice pentru Copii sau provenind din școli de muzică din toată țara.

Pe lângă hiturile reggae pe care le compune alături de colegii de la EL NEGRO, Bogdan Negroiu desfășoară de câțiva ani proiecte muzicale complexe pentru susținerea noii generații de artiști - având deja un istoric de nouă concursuri muzicale (EXCENTRIP România, Sunetul Lunii, Sing For Joy) recitaluri (Music rEVOLUTION) petreceri & festivaluri (Time Machine, Bucharest Reggae Weekend, etc) și multe alte proiecte dedicate artelor.

”Este o provocare uriașă să compui pentru copii și adolescenți, din fericire am șansa să lucrez cu muzicieni juniori dintr-o zonă de excelență vocală, dezghețați și cu viziune, și cu care, efectiv, e o onoare să lucrezi.Momentan combin ambele categorii: compoziții pentru juniori și în paralel compoziții pentru noul album EL NEGRO, pentru Dana Marijuana, NICO și alți artiști surpiză,” precizează Bogdan Negroiu.

Mihai Alexandru

Mihai Alexandru este compozitor si unul dintre liderii anului 2022 in muzica pentru copii. Membru al Uniunii Compozitorilor din Romania, el a compus nenumarate hituri prezente in topurile romanesti, a fost si este membru in multe jurii importante – nationale si internationale – si a castigat foarte multe premii in calitate de compozitor, fiind prezent in 20 de finale nationale ale Eurovision.

Mihai Alexandru compune si colaboreaza cu nenumarati artisti consacrati din Romania, insa proiectul de suflet al lui Mihai este Al Mike Pepiniera, care se imbogateste an de an cu numeroase piese si videoclipuri cantate de copii foarte talentati.

Ilioara Radu

Ilioara Radu este fondatoarea trupei MARILI si unul din liderii anului 2022 in muzica pentru copii. Fondata la Galati, in 2014, ca trupa de animatie socio-educativa pentru copii, MARILI a devenit cunoscuta datorită melodiilor sale vesele și pline de ritm, interpretate și dansate de cele sase personaje simpatice care formeaza trupa.

Portofoliul trupei MARILI cuprinde, in prezent, peste 20 de melodii in limba romana, create de Ilioara Radu, iar printre acestea se numara „Dansul Prieteniei”, „Ne invartim”, „Pizza” si „Ciocolata”. Fiind in acelasi timp educative, antrenante si distractive, melodiile trupei MARILI se regasesc in portofoliul multor gradinite, iar sute de mii de copii le-au fredonat si au dansat pana acum pe ritmurile lor.