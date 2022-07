Liderul PSD condamnă asasinarea fostului premier japonez: 'A fost un remarcabil om de stat și un bun prieten al României'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, condamnă asasinarea fostului premier japonez Abe Shinzo. Ciolacu amintește că Abe a fost un prieten al României.

„Profund șocat de vestea privind asasinarea fostului premier japonez Abe Shinzo! Excelența Sa a fost un remarcabil om de stat și un bun prieten al României. Condamnăm cu fermitate atacul! Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia sa și poporul japonez!”, a declarat Marcel Ciolacu, pe contul său de Twitter.

Profoundly shocked by the news on the assassination of the former ???????? Prime Minister @AbeShinzo! His Excellency has been an outstanding man of state & a good friend of #Romania. We strongly condemn the attack! Our thoughts & prayers are with his family & the Japanese people!