Poliția din Japonia face primele precizări: declarație șocantă obținută de la atacator - VIDEO

Poliția din Japonia dezvăluie primele declarații obținute de la atacatorul fostului premier japonez. Atitudinea bărbatului îi ajută pe anchetatori să-i schițeze un profil. Din primele date reiese faptul că a acționat cu sânge rece.

"Atacatorul nu are resentimente față de convingerile politice ale lui Abe", transmite Poliția din Japonia.

Bărbatul se află în aceste momente în custodia Poliției și este interogat.

Fostul premier japonez Shinzo Abe nu prezintă semne vitale după ce a fost împușcat vineri de un bărbat înarmat în orașul Nara, în vestul țării, în timp ce făcea campanie electorală pentru alegerile pentru Camera Consilierilor din weekend, a declarat un oficial local pentru situații de urgență.

Cel mai longeviv lider al țării a fost împușcat din spate, în jurul orei 11:30, în timp ce vorbea în fața gării Yamato-Saidaiji a companiei Kintetsu Railway, a declarat poliția, adăugând că acesta s-a prăbușit la pământ după ce s-au auzit două focuri de armă.

Politicianul în vârstă de 67 de ani, care a fost de asemenea liderul de lungă durată al Partidului Liberal Democrat aflat la guvernare, a fost transportat de urgență la spital, cu sânge văzut pe cămașă.

BREAKING: Former #Japan???????? prime minister #ShinzoAbe has been shot during a campaign speech in the city of Nara and rushed to hospital, NHK reported on Friday, July 8.



The suspect is now under police custody. pic.twitter.com/Yt115mg2B6