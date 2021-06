Lin-Manuel Miranda îşi celebrează originile latino-americane în 'In the Heights'

Cu mult înainte de a deveni un star mondial alături de "Hamilton", Lin-Manuel Miranda se dusese deja Broadway-ul cu "In the Heights", un musical debordând de pop latino şi de salsa, care aduce un omagiu cartierului newyorkez unde artistul a crescut, informează AFP, citat de agerpres.

Adaptarea acestui musical pentru marele ecran, care va fi lansată joi în Statele Unite, este una dintre rarele producţii ale unui studio major de la Hollywood (Warner Bros în acest caz) care prezintă poveşti şi vedete latino-americane.

"Înseamnă mult şi cred că acesta este începutul unui val latino care, sper, va deschide calea pentru alte filme de acest gen", a declarat actriţa mexicană Melissa Barrera, una din vedetele distribuţiei."De îndată ce au început să caute actori pentru acest film, mi-am spus că nu sunt multe pelicule care să ne ofere această trambulină, aşa că toată lumea va dori să dea probă", îşi aminteşte ea.Faimoasă pentru rolurile sale din telenovelele mexicane, Melissa Barrera a obţinut rolul Vanessei, o stilistă aspirantă care visează să părăsească "barrio-ul" Washington Heights, din vârful nordic al Manhattanului, pentru lumea şic a modei din New York.Bărbatul pe care îl iubeşte este Usnavi (Anthony Ramos), proprietarul unui magazin de cartier care visează să reconstruiască barul de pe plajă al tatălui său din Republica Dominicană, în timp ce prietena lor portoricană, Nina (Leslie Grace), a reuşit să intre la prestigioasa universitate americană Stanford însă tânjeşte după cartierul său.Lin-Manuel Miranda, de origine portoricană, cu o lungă istorie în promovarea comunităţii sale în lumea divertismentului, a scris prima versiune a "In the Heights" când era încă student.Musicalul a fost pus în scenă pe Broadway în 2008, unde a făcut furori, obţinând 13 nominalizări la Premiile Tony şi deschizând calea către succes pentru "Hamilton", faimosul musical dedicat lui Alexander Hamilton, unul dintre părinţii fondatori ai SUA.În pelicula "In the Heights", în regia lui Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians"), Lin-Manuel Miranda face chiar el parte din distribuţie, putând fi admirat în rolul unui vânzător de îngheţată.Deşi 18,5% din populaţia Statelor Unite este considerată "hispanică", actorii de origine latino-americană au obţinut doar 5,4% din rolurile principale anul trecut, potrivit unui studiu despre diversitate de la Hollywood, realizat anual de universitatea UCLA.Adaptarea cinematografică a musicalului este filmată cu precădere pe străzile colorate din Washington Heights, la doar câteva străzi distanţă de locul în care a crescut Lin-Manuel Miranda.Filmul urma să fie lansat iniţial sub preşedinţia lui Donald Trump, a cărui politică privind imigraţia i-a vizat în special pe aceşti "visători" cărora le este dedicat "In the Heights", însă pandemia de coronavirus a afectat calendarul apariţiei în cinematografe.