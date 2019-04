Liviu Dragnea a lansat acuzații FĂRĂ PRECEDENT la adresa lui Ludovic Orban: 'Să spună jandarmul cum îi săreau zeci de mii de euro din geantă când a plecat'

Liviu Dragnea a spus, în județul Suceava, că are informații despre mandatul lui Ludovic Orban în fruntea ministerului Transporturilor și a relatat un episod când liderul PNL ar fi scăpat, pe jos, zeci de mii de euro, din geantă.

”S-a pornit un val pe care nu îl vor putea opri. Noi suntem ciuma roșie? Noi am tăiat salariile? A furat 6 case de la statul român și nu vrea să dea banii înapoi? El vorbește de corupție (n.r. Klaus Iohannis)?

Răzvan (n.r. Cuc, ministrul Transporturilor) nu are timp acum, dar îl sfătuiesc să spună ce a fost pe vremea lui Orban la Ministerul Transporturilor. Jandarmul ăla de la poartă are curaj și spune cum a ieșit din minister și cum i-au sărit din geantă zeci de mii de euro. Poate are curaj și o să spună, dacă nu are, nu îl condamn, poate o să îi fie frică.”, a declarat Liviu Dragnea.

