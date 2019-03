Liviu Dragnea BATE cu pumnul în masă în plin SCANDAL pe justiție: 'Și eu îi sprijin pe magistrați cu toate puterile mele'

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, referitor la protestul actorilor care vine în sprijinul magistraților nemulțumiți, că și PSD oferă susținere, cum ar fi de exemplu prin trasferul de atribuțiile spre CSM, for care nu este politic, conform Mediafax.

Citește și: Monica Macovei, caracterizare DURĂ pentru Tudorel Toader: 'Avocatul infractorilor flutură în presa internațională galeria de minciuni'

"Și eu îi sprijin pe magistrați cu toate puterile mele. Nu văd de ce nu i-aș sprijini. Nu am făcut absolut nimic împotriva magistraților, nici eu, nici PSD. Am sprijinit magistrații, pensiile. Eu am spus și spun în continuare că voi face tot ce ține de mine pentru ca judecătorii din România să ajungă la un nivel de decizie care să nu mai fie afectat de niciun protocol secret, de niciun șantaj. Am văzut aceste afirmații dar nu au acoperire. Care justiție să fie subordonată?", a declarat luni Liviu Dragnea.

Răspunsul era legat de protestul actorilor, care îi sprijină pe magistrații ieșiți în stradă din cauza Ordonanței pe Justiție.