Liviu Dragnea face acuzații FĂRĂ PRECEDENT la adresa lui Klaus Iohannis: Vorbește despre întâlniri SECRETE, noaptea, cu procurorii

Liviu Dragnea a lansat acuzații noi la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul PSD a declarat, luni seara, la Antena 3, că Iohannis se întâlnește cu procurorii și toate deciziile luate de președinte în ultimii ani, printre cele de instigare la manifestații violente, au un singur scop: obținerea unui nou mandat prezidențial pentru a rămâne sub imunitate în fața unor posibile acuzații legate de obținerea prin fals a caselor. Deși nu a dat numele, Dragnea a făcut referire la audierea lui Carmen Iohannis, la parchetul General, unde s-ar fi prezentat seara și cu batic în cap.

”Dacă au furat niște case de la stat și nu mai ai o imunitate și o protecție, trebuie să dai socoteală. Dacă nu mai ești președinte, nu poți să mai mergi noaptea la procurori, nu poți să mai mergi noaptea în batic la procurori, să servești o cafea și să bifezi ceva. Zeci de dosare închise de prietenul lui Când nu mai ești președinte, nu mai ai imunitate. Se va face dreptate până la capăt. În ultimii 2 ani de zile este o manipulare profesionistă.

Ce face Iohannis, face din disperare. Este și împins, are păpușarii săi iî spate. Este vizibil. Noi vom câștiga. Diferența majoră este că noi luptăm pentru România. El luptă împotriva țării sale.

Îmi este greu să fac o ierarhie a tuturor acțiunilor negative ale acestui om care își urăște țara: incitare la dezordine socială,la proteste violente, încurajarea lor. Nu a purtat nicio luptă pentru a obține ceva pentru această țară.

Abordarea lui este să nu supere, să se pună bine cu mai marii Europei. Ce arme are? Are acest stat paralel care a penetrat în mod serios justiția din România, în ultimii ani, care a generat o serie de abuzuri inimaginabile. Iohannis bate câmpii și toți ciracii lui când spun că noi suntem în întârziere cu pensiile. Noi am majorat pensiile în avans de două ori.”, a declarat Liviu Dragnea.

