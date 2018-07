Liviu Dragnea i-a transmis premierului Irlandei că România nu susține plafonarea subvențiilor și a plăților directe către fermieri

Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea a afirmat că i-a transmis premierului Irlandei, Leo Varadkar, în cadrul discuțiilor de marți la Parlament, că România nu susține plafonarea subvențiilor și a plăților directe către fermieri, deoarece ar fi "o lovitură devastatoare pentru agricultură", scrie Mediafax.

"Am discutat, în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual, despre un subiect în care România şi Irlanda pot fi cu poziţii divergente, şi anume politica agricolă comună. România nu susţine plafonarea subvenţiilor şi plafonarea plăţilor directe către fermierii români pentru că ar fi o lovitură devastatoare pentru agricultura românească. De-abia de doi ani România a intrat pe un curs bun de dezvoltare a agriculturii şi de îmbunătăţire a raportului dintre import şi export de produse agroalimentare şi asta ar fi o lovitură foarte grea pentru fermierii români. Am explicat că poate fi o soluţie ca fiecare ţară să aplice opţional dacă se doreşte neapărat să existe această variantă a plafonării plăţilor directe şi am spus lucrul ăsta pentru că comisarul european pe agricultură este irlandez", a declarat marți liderul PSD, Liviu Dragnea, la finalul discuției avute la Parlament cu premierul irlandez, Leo Varadkar.

În schimb, acesta a precizat că i-a transmis oficialului irlandez că România nu respinge ideea ca măsura plafonării subvențiilor în agricultură să fie una opțională.

"N-am respins ideea ca această măsură, dacă va fi adoptată - pentru că sunt mai multe ţări care sunt împotrivă -, să poată să fie aplicată opţional. Am spus că poziţia noastră nu poate fi schimbată pentru că discutăm aici de o problemă de securitate alimentară a naţiunii şi nu mai putem accepta a doua defavorizare. Prima măsură care ne defavorizează este diferenţa între nivelul de subvenţie permisă pentru fermierii români, care este mai mic decât cel din Vest", a completat Dragnea.

Liderul social-democrat a mai spus că a fost abordat și subiectul Brexit și că i-a transmis premierului Irlandei că speră ca acest proces să se finalizeze cu respectarea drepturilor și obligațiilor de ambele părți.

"Punctul nostru de vedere este că aceste negocieri trebuie să se finalizeze printr-un raport corect între drepturi şi obligaţii de ambele părţi. Marea Britanie a avut şi are în continuare contribuţii serioase la politica externă, la politica de apărare şi trebuie să colaborăm în continuare, dar trebuie să se respecte independenţa Uniunii Europene şi, de asemenea, foarte important este ca vocea negocierii din partea UE să fie una unică şi coerentă", a conchis Dragnea.

Premierul Irlandei, Leo Varadkar a efectuat marți o vizită la București, unde a avut întâlniri și cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni și cu prim-ministrul Viorica Dăncilă la Guvern.